İYİ Parti 1 Nisan'da kurultay yapacak

2019'da yapılacak yerel veya birlikte yapılacak olan genel ve cumhurbaşkanlığı seçiminin erkene alınması olasılığına karşı, seçime girebilmek için 1. Olağan Kurultayı'nı, geçen Aralık ayında kurucu delegelerle yapan İYİ Parti, il ve ilçe teşkilatlarının tamamlanmasının ardından seçilmiş delegelerle kongreye gitmeyi planlıyor.







MERAL AKŞENER'İN TEK ADAY OLMASI BEKLENİYOR







Parti yönetimi, delege seçimlerinin tamamlanmasının ardından Nisan ayı başında olağanüstü kongreye gitmeyi planlıyor. Son anda bir değişiklik olmazsa, kongre tarihi olarak da 1 Nisan düşünülüyor. Olası erken seçim nedeniyle partinin kuruluş ve olağan kongre süreci hızla yapıldığı için birçok tanınmış isim yönetimde yer alamamıştı.







'SEÇİME KATILIMIN ENGELLENMESİ AKŞENER'E AVANTAJ SAĞLAR'





1 Nisan'da yapılacak seçimli olağanüstü kongrede Genel Başkan Meral Akşener'in genel başkanlık için tek aday olması beklenirken, parti yönetiminin yeni isimlerle takviye edileceği belirtiliyor.





İYİ Parti'nin olağan kurultayını yapmasına ve Siyasi Partiler Yasası'nın zorunlu kıldığı illerin yüzde 50'den fazlasında örgütlenmesine karşın, YSK'nin son listesinde "seçime katılma yeterliliği taşıyan partiler" arasında yer almaması kafaları karıştırmış ve bu durum seçime sokulmayacağı söylentilerine yol açmıştı.







Parti kaynakları, listenin hazırlandığı tarihte partinin kongrelerini tamamlamadığını belirterek, "YSK'nin güncellenen listesinde İYİ Parti olacaktır. O konuda bir sıkıntı olmayacak. Kaldı ki İYİ Parti'nin seçime girmesini engellemek, engelleyenlerin aleyhine sonuç doğurur. Akşener'e cumhurbaşkanlığı seçiminde daha büyük avantaj sağlar" görüşünü savunuyorlar.