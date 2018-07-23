Samanyolu Haber /Gündem / İyi Partililer Akşener'i aday olması için ikna etmeye çalışılıyor /23 Temmuz 2018 08:28

İyi Partililer Akşener'i aday olması için ikna etmeye çalışılıyor

Afyon'da yapılan Çalıştay'da 'olağanüstü kurultaya gidileceğini ve aday olmayacağını' açıklayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in evinin önünde parti mensupları toplandı. Meral Akşener'in, delegeler tarafından aday gösterileceği belirtildi.

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İYİ Parti'nin Afyonkarahisar'da gerçekleştirdiği çalıştay Genel Başkan Meral Akşener'in yaptığı konuşma ile sona erdi. Akşener burada yaptığı konuşmanın sonunda olağanüstü kurultaya gitme kararı aldığını söyledi. Bu kararının ardından Genel Başkan Yardımcıları ve parti teşkilatlarından "Liderimizin arkasındayız, Genel Başkanımız Meral Akşener'dir" mesajı gelirken, Akşener sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak "Parti tüzüğümüzün şahsıma tanıdığı yetki çerçevesinde seçimli kurultay kararı almış bulunuyorum. Kurultayda aday olmayacağım, aday olacak arkadaşlarıma başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. 

ADAY OLMAYACAĞIM' DEDİ AMA...

Yeniçağ'ın İYİ Parti kulislerinden edindiği bilgiye göre, kongre delegeleri Meral Akşener'i genel başkanlığa tek aday olarak gösterecek. Bu gelişme sonrasında Akşener'in olağanüstü kongrede parti tarafından aday gösterileceği öğrenildi. 


Burarada bazı Partililer Akşener'in Üsküdar'da bulunan evinin önünde toplandılar . Genel başkanlarının evinin önüne giden partililer, 'Yapılacak kongrede Meral Akşener'in yeniden aday olacağını açıklayana kadar evin önünden ayrılmayacaklarını' belirtti. 


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