'İyi de oyumuzu kime vereceğiz Erdoğan?'

Deutsche Welle, Türk kökenli Alman vatandaşlarına Erdoğan'ın 'bunlara oy vermeyin' çıkışını sordu.





Mustafa Beyhan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya'daki Türkiye kökenli seçmenlere yaptığı çağrıyı "talihsiz" buluyor. Türkiye Cumhurbaşkanı 24 Eylül genel seçimlerinde Hristiyan Demokrat Birlik (CDU), Sosyal Demokrat Parti (SPD) ve Yeşiller partilerinin boykot edilmesini istemiş, bu partilerin Türkiye'ye düşman olduğunu söylemişti. Köln'de yaşayan Beyhan "Peki bu üç partiyi seçmeyeceğiz de hangi partiye oy vereceğiz? Hür Demokratlara (FDP) mı, yoksa Almanya için Alternatif'e (AfD) mi?" diyor.





Alman vatandaşlığına geçerek seçme hakkı kazanmış olan yaklaşık 720 bin Türkiye kökenli göçmen bu soruyu soruyor.





Göçmenlerle ilgili anketler yapan Data4U adlı kamuoyu araştırma şirketinden Umut Karakaş "Almanya'da yaşayan Türklerin daha muhafazakâr eğilimli olduklarını" söylüyor. "Muhafazakâr oldukları için CDU ya da Hristiyan Sosyal Birlik'i (CSU) seçmeleri gerekirdi. Ama işçi sınıfından geldikleri için sola eğilimliler ve Sosyal Demokratlar ya da Yeşillere oy verirler" diyor.





Berlin merkezli Data4U'nun dört yıl önceki genel seçimlerden sonra yaptığı ankete göre Türkiye kökenli seçmenin yüzde 64'ü oyunu Sosyal Demokrat Parti'ye vermişti. Yüzde 12'si ise oylarını Yeşillere verdiğini belirtmişti.



