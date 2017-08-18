İyi de bu suikasti ninjalar mı yapacaktı?





Anadolu Ajansı tarafından servis edilen haberde, Balıkesir’de Tayyip Erdoğan'a suikast hazırlığında oldukları söylenen ve iddia edilen sözde F…. mensubu 2 kişi yakalandığı iddia edildi.





Yayına alınan haberin ardından ele geçirdiklerini öne sürdükleri silah ve malzemeler basına gösterilirken komplo planının ne kadar da ciddiyetten uzak kurgulandığı açığa çıktı.









En az 200 koruması olan ve özel güvenlik tedbirleriyle korunan Erdoğan'a suikast yapacak denen kişilerde ele geçtiği söylenen malzemelerin görüntüleri düşündürücü.





Çok sayıda kelepçe, asker giysileri, kar maskesi, muşta, bıçak, altıpatlar tabanca ve palaska...





Erdoğan'a suikast yapacak (!) ekip ya çok profesyonel -ki bıçak ve muşta ile- koruma ordusunu atlatıp saldıracak, ya da planı yapanlar çok acemi. Üstelik bunu asker kıyafetiyle yapacak kadar da düz mantığa sahip bu kişiler.







Kar maskesini giyip Uzakdoğu filmlerindeki ninjalar yapmayacaksa bu suikasti, ortada buz gibi duran bir gerçek var.





O da her türlü kirli kumpası senelerdir kurdukları halde hizmet insanını sokağa çekemeyen, 160 bin kişiyi gözaltı çarkından geçirdiği halde tek bir direnme ile karşılaşmayan, her türlü hakareti ve ayrımcılığı iliklierine kadar hissettirdiği halde tek bir mantar tabancası patlatmayan hizmet mensuplarının mütevekkil hali birilerine saç baş yolduruyor.





Dünya kamuoyunu ikna etmek için bu tarz komik oyunlara girecek kadar düşen AKP iktidarı Türk halkının gözünü, elindeki medya gücüyle bir süre daha boyayacak görünse de gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır.







Samanyoluhaber.com / ANALİZ

Daha önce Sümeyye Erdoğan'a suikast teşebbüsü gibi absürd gazete manşetleriyle çıkan AKP medyası bugün de benzer bir kumpası dolaşıma soktu.