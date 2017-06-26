Samanyolu Haber /Dünya / Ivanka Trump'a şok suçlama , Mahkemede ifade verecek /26 Haziran 2017 10:04

Ivanka Trump'a şok suçlama , Mahkemede ifade verecek

İtalyan ayakkabı firmasının bir modelinin taklit edildiği gerekçesiyle açtığı davada Ivanka Trump'ın ifade vermesi yönünde karar çıktı.

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Floransa merkezli lüks ayakkabı firması Aquazzurra, Ivanka Trump'ın şirketi için ayakkabı üreten Marc Fisher Holding'in, 'Wild Thing' isimli modelini neredeyse birebir kopyaladığı iddiasıyla dava açtı.

GİTMEK İSTEMEDİ

New York'ta geçen yıl açılan davada, Ivanka Trump'ın da şikayet konusu eyleme dahil olduğu gerekçesiyle ifadesine başvurulması talep edildi. Trump ise 'Beyaz Saray'daki görevleri' nedeniyle, zamanı olmadığı gerekçesini ileri sürerek dava sürecinden muaf tutulmasını istedi.

MAHKEME İFADEYE ÇAĞIRDI

Ancak davanın yargıcı Katherine Forrest geçen Cuma günü, Ivanka Trump'ın bu talebini reddederek mahkemeye ifade vermesine hükmetti.Yargıç Forrest, "Bayan Trump'ın, markasının yönetiminde aktif ve kapsamlı bir rol oynadığı yönündeki beyanatları, söz konusu ayakkabının kendisinin onayı olmadan piyasaya sürülmüş olamayacağı çıkarımına yol açıyor. Bu durumda ifade vermesi uygundur" dedi.

TAKLİT SUÇLAMASI

Ivanka Trump'ın davayla ilgili olarak gelecek Ekim ayına kadar Washington'da ifade vermesi bekleniyor. İtalyan ayakkabı firması, Ivanka Trump'ın şirketini ve üreticisini 'Wild Thing' adlı ayakkabısını 'neredeyse tüm detaylarıyla taklit etmekle' suçluyor. Üretici firma Marc Fisher Holding bu suçlamayı reddediyor. İtalyan Aquazzurra markasının ABD'de 785 dolara sattığı ayakkabının 'taklidinin' Ivanka Trump'ın şirketi tarafından 'Hettie' adıyla 145 dolara satıldığı belirtiliyor. Ivanka Trump'ın şirketi ve üreticisine, haksız rekabet suçlaması da yöneltiliyor.
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