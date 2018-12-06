İttifakta pürüz yok, Ankara ve Balıkesir için gözler iki liderde

T24'ten Hülya Karabağlı'nın haberine göre CHP’de ilk olarak saat 9’da Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında MYK toplanacak, ardından 200 civarında adayın belirleneceği Parti Meclisi (PM) toplantısı yapılacak. Kulislerde, iki parti arasında sürdürülen ittifakın sonuçları bekleniyor. Alınan bilgiye göre, ittifak görüşmelerini sürdüren CHP’den Oğuz Kaan Salıcı ile İyi Parti’den Koray Aydın'ın son turları tamamlayıp genel başkanlara sunum yapmaya hazırlandıkları belirtiliyor. Bu sunumun ardından parti genel başkanlarının bu hafta sonu bir araya gelebilecekleri belirtiliyor.





CHP, Mersin’de kendi adayını çıkaracak





Edinilen bilgiye göre, CHP ve İyi Parti Mersin’de kendi adaylarıyla yarışacak. Bu gelişmenin iki partinin ortak kararıyla olduğu belirtiliyor. İyi Parti, Mersin’den MHP'den istifa eden mevcut belediye başkanı Burhanettin Kocamaz’ı göstereceğini açıklamıştı.





Herkesin merak beklediği Ankara konusunda kararın liderler görüşmesine bırakıldığı, CHP'den Ahmet Akın’ın, İyi Parti’den İsmail Ok'un aday gösterildiği Balıkesir’de ise iki adaylı durumun da değerlendirileceği bildirildi. Seçime ya iki adaylı girilecek ya da bir aday diğeri için çekilecek.





Kulislere göre, CHP, Antalya’da kendi adayını çıkaracak. Denizli, Manisa, Bursa, Samsun gibi illeri İYİ Parti’ye bırakılacak. Yine Trabzon’da İYİ Parti adayı desteklenecek. İttifak kapsamında, ilçe belediyeleri ve belediye meclisi üyelikleri de paylaşılacak.



