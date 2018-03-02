Samanyolu Haber /Politika / İttifakta çatlak: MHP'nin önergesi AKP tarafından reddedildi /02 Mart 2018 22:19

İttifakta çatlak: MHP'nin önergesi AKP tarafından reddedildi

MHP’nin ’emeklilerin sorunlarının araştırılarak çözüm yollarının bulunması’ konusunda verdiği Meclis araştırma önergesi, AKP oyları ile reddedildi. İki parti 2019 seçimleri için ‘Cumhur ittifakı’nı kurmuşlardı.

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Sözcü’den Kamil Elibol’un haberine göre, araştırma önergesiyle ilgili söz alan MHP Mersin Milletvekili Baki Şimşek, tarım Bağ-Kur ve isteğe bağlı sigortalılar ile SSK emeklilerinin bir kısmının asgari ücretin altında maaş aldığını belirterek, “600 lira maaş alan emekli var. Asgari ücretin altındaki ücretle insanlar hayatlarını sürdüremez. 2016’da emekli olan, 2017 yılında emekli olandan daha yüksek maaş alıyor” diye konuştu.

Emeklilerin hastanede bir tahlil yaptırsa dahi bütçesinin sarsıldığını söyleyen Şimşek, “Elektrik, doğal gaz, telefon faturasını nasıl ödeyeceğinin hesabını yapıyor. Emeklilerin birçoğu hacizle karşı karşıya” dedi.

AKP Çorum Milletvekili Salim Uslu ise Türkiye’de 12 milyon 221 bin emekli olduğunu belirterek, durumlarının iyileştirildiğini savundu ve şunları söyledi: “Geçici köy korucularına emeklilik hakkı getirildi. Vazife malullerinin anne babalarına şartsız aylık bağlanıyor. Ek ödeme ve eğitim-öğretim yardımının kapsamı genişletildi. Vazife malullerine ek ödeme eğitim-öğretim yardımı yapıldı. Vazife malullerine ikinci emeklilik , SSK, BAĞ-KUR emeklilerine yeni haklar verildi. Emekli olduktan sonra ticari faaliyette bulunanların emekli aylıklarından artık yüzde 15 kesinti de yapılmıyor.”

AKP’li Uslu’nun sözlerine CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar ise “Sen herkesi milletvekili emeklisi zannediyorsun galiba”sözleri ile tepki gösterdi. MHP’nin önergesi AKP’lilerin oyları ile reddedildi.
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