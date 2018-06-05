Samanyolu Haber /Gündem / 'İttifak yasası ve %50+1 için bin pişman' /05 Haziran 2018 14:26

'İttifak yasası ve %50+1 için bin pişman'

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, MHP ile anlaşarak getirdiği Cumhurbaşkanlığı sisteminden pişman iddia etti. Okuyan, 24 Haziran akşamı, AKP-MHP ve BBP'nin dahil olduğu Cumhur İttifakı'nın dağılacağını söyledi

'İttifak yasası ve %50+1 için bin pişman'

KRT Haber Müdürü Çağlar Cilara'nın programına konuk olan  eski bakan Yaşara Okuyan, cumhurbaşkanılığı ve Milletvekili Genel Seçimlerinin yapılacağı 24 Haziran akşamı, Cumhur İttifakı'nın biteceğini, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da getirilen yeni sistemin ayağına dolanması nedeniyle bin pişman olduğunu ileri sürdü.

"Erdoğan bin pişman! 24 Haziran akşamı ittifak bitecek"

Kendisine gelen bilgilerin olduğunu öne süren Okuyan şu açıklamalarda bulundu:
"İlk defa burada kayda girsin diye söylüyorum. 24 Haziran akşamı Cumhur İttifakı'na Allah rahmet eylesin. 24 Haziran akşamı AKP-MHP ittifakı bitecek. 3-4 tane gerekçe var. Şu anda bin pişman Tayyip bey. Çok iddialı ve bilerek söylüyorum. Bunları bana intikal ettiren insanların samimiyetine ve dürüstlüğüne güvenerek söylüyorum. Tayyip Erdoğan şu anda bin pişman. Tayyip Erdoğan bin kere pişmandır, yüzde 50 artı 1'i getirdiği için, bir milyon kere pişman ittifak yasası için, onları yaptı ki iyice ben oturacağım, tek başına idare edeceğim diye. Dünyanın neresinde var Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi. Uydurdu bir şey. Şimdi ayağına dolandı."
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'İttifak yasası ve %50+1 için bin pişman'

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