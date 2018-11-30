Samanyolu Haber /Politika / İttifak pazarlığında son durum... Antalya İyi Parti'ye, Mersin CHP'ye /30 Kasım 2018 10:39

İttifak pazarlığında son durum... Antalya İyi Parti'ye, Mersin CHP'ye

CHP ile İYİ Parti’nin işbirliği arayışında tıkanıklık yaşanırken, CHP heyetinde Tezcan - Salıcı değişikliği esneme eğilimi olarak algılandı.

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CHP ile İYİ Parti’nin yerel seçimlerde işbirliği yapma hedefiyle gerçekleştirilen temaslarda Ankara, Antalya ve Mersin konusunda yaşanan anlaşmazlık, görüşmeleri bitirme noktasına getirdi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre CHP kanadında görüşmeleri yürüten CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan’ın yerine örgütten sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı görevlendirildi. İYİ Parti kanadından görüşmelerin “mütekabiliyet” esasına göre yürütülmesine yönelik gelen talep nedeniyle görevlendirme yapıldığı belirtilirken; görev değişikliğinin iki parti arasındaki tıkanıklığın görüşmeleri bitirme noktasına gelirken gerçekleşmesi dikkat çekti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 13 Kasım’da İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüşmesinin ardından iki parti arasında yerel seçimlerde işbirliği yapılması hedefiyle teknik düzeyde yapılan görüşmeler yürütülüyordu.
Edinilen bilgiye göre iki parti arasında bugün gerçekleşmesi beklenen teknik görüşmenin CHP kanadındaki görev değişikliğinin ardından iki lider arasında önümüzdeki hafta yapılacak görüşmeye kadar askıya alındığı da belirtiliyor.

Antalya’yı bırakabilir

Görev değişikliğiyle birlikte İYİ Parti’nin kabul görmeyen üç büyükşehir belediyesine yönelik taleplerinde esneme yaşanabileceği ifade ediliyor. Kulislerde özellikle krize neden Antalya’nın İYİ Parti’ye bırakılabileceği iddia edilirken, İYİ Parti’nin ayrıca Mersin’deki talebinden vazgeçtiği, ancak Ankara talebini hâlâ masada tuttuğu belirtiliyor
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