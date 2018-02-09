Samanyolu Haber /Gündem / İTO'da hesaplar şaştı, seçim tarihi belli oldu /09 Şubat 2018 10:14

İTO'da hesaplar şaştı, seçim tarihi belli oldu

İstanbul Ticaret Odası komite seçimlerinin tarihi 9 Nisan olarak belirlendi.

SHABER3.COM

İstanbul Ticaret Odası (İTO) çekişmeli geçmesi beklenen seçime hazırlanıyor. Adaylar arasındaki çekişme komite seçimlerinde başlayacak. Komite seçimlerinin tarihi ise 9 Nisan olarak belirlendi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) yaptığı istişareler sonucu İTO Meclis Başkanı Şekib Avdagiç'i destekleme kararı almıştı. Avdagiç ile aynı komiteden olan TEBPLAST'ın sahibi Abdullah Teber de İTO Başkanlığı'na talip.
Kulislerde konuşulanlara göre, İbrahim Çağlar'ın vefatının ardından kalan dönem için de başkanlığa adaylığını koyan İTO Başkan Yardımcısı Murat Kalsın nabız yoklamaya devam ediyor.

İTO için bir senaryo daha ortaya atılıyor. Kalsın ile birlikte Çağlar'dan kalan dönem için Öztürk Oran aday olmuş ve yönetim kurulundaki seçimi kazanmıştı. Şimdi ise komite seçimlerinde Avdagiç'in çıkamaması durumunda Oran'ın tekrar aday olacağı ifade ediliyor. Avdagiç'in tek bir komiteden aday olduğu belirtiliyor.

İLK KEZ BİR MECLİS ÜYESİ KÜRSÜDEN ADAYLIĞINI AÇIKLADI

Dün gerçekleştirilen İTO şubat ayı Meclis Toplantısı'nda ilk kez bir meclis üyesi kürsüden başkan adaylığını açıkladı. Ayakkabı ve Ayakkabı Yan Sanayi Meslek Komitesi'nden meclis üyesi olan Ender Yazıcıoğlu, kürsüden "Ben de başkanlığa adayım" dedi.
İTO Başkanı Oran ve İTO Meclis Üyesi Avdagiç'in "Nereye adaysınız" sorusu karşısında Yazıcıoğlu yönetim kurulu başkanlığı için aday olduğunu yineledi.

Meclis toplantısı sonrası üyelerle konuşan İTO Başkanı Oran, seçim tarihini 9 Nisan Pazartesi olarak belirlediklerini kaydetti. Oran, "İstanbul Dünya Ticaret Merkezi'nde yerimizi rezerve ettirdik. Yenikapı'daki alan için İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile görüşmelerimiz var" bilgisini verdi.
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