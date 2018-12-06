İtirafçı olan Flynn AKP ile ilişkilerinden yargılanacak... Büyük jüri hazır!

Amerikanın Sesi'nde yer alan habere göre Flynn’in Türk hükümeti adına yürüttüğü gizli lobi faaliyetlerine ilişkin soruşturmayı ilk olarak Virginia eyaletine bağlı Alexandria ilçesi savcılığı açmıştı. Soruşturmaya bakan özel yetkili savcı Robert Mueller soruşturma dosyasını yeniden Virginia’ya gönderdi. New York Times gazetesinin haberine göre, deneyimli bir ulusal güvenlik savcısı dava dosyasına bakıyor. Soruşturma kapsamında delillerin sunulması için büyük jüri oluşturulmuş durumda.





Rusya soruşturmasını yürüten özel yetkili savcı Robert Mueller Flynn’in 3 soruşturmada savcılığa yardımcı olduğunu açıklamıştı. Savcılar hala devam eden soruşturmalarda Michael Flynn’in işbirliğinin önemli olduğuna vurgu yapmış, Flynn için az ceza verilmesi tavsiyesinde bulunmuştu. New York Times’a göre, Flynn’in Türk hükümeti adına ortaklarıyla yürüttüğü lobi faaliyetlerine ilişkin soruşturmanın Flynn’in savcılığa yardımcı olduğu soruşturmalardan biri olduğu üzerinde duruluyor. Michael Flynn mercek altına alınan faaliyetlerle ilgili doğrudan bilgiye sahip.





Savcılık Flynn’in Fethullah Gülen ve Hizmet Hareketi karşıtı kampanyayı finanse eden eski iş ortakları ve müşterilerine yönelik inceleme başlattı.





Michael Flynn Türkiye’deki 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Amerika’da Başkanlık seçimlerinin yapıldığı gün Kasım ayında The Hill adlı internet sitesi için bir makale kaleme almış, Gülen için “Radikal İslamcı” ve “Karanlık İslamcı molla” ifadelerini kullanmıştı. Federal savcılar Flynn’in bu makalesi sonrası soruşturma açmış, Flynn’in Türkiye adına ücretli olarak lobi faaliyetinde bulunup bulunmadığını mercek altına almıştı.





Savcılık Flynn’in kaleme aldığı bu makalenin Türkiye adına yürütülen daha büyük bir lobi faaliyetinin parçası olduğunu tespit etmişti. Flynn’in şirketine Gülen’e yönelik araştırma yapılması için Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yakın olduğu bilinen işadamı Ekim Alptekin’in şirketi tarafından 530 bin dolar ödendiği ortaya çıkmıştı.





Türkiye adına yürüttüğü lobi faaliyetleri kapsamında Flynn’in şirketi Kongre üyelerini Gülen’in Türkiye’ye iade edilmesi gerektiği konusunda ikna etmeye de çalıştı.





Özel yetkili savcı Mueller’in sözcüsü ya da Virginia federal savcılığı sözcüsü konuyla ilgili yorum yapmayı reddetti. Virginia savcılığı tarafından yürütülen soruşturmaya ilişkin birçok ayrıntı belirsiz ancak New York Times, Flynn'le bağlantılı kişilerin ya da şirketinin başka ülkelerin ya da kurumların çıkarları adına lobi faaliyeti yürütüldüğünün Adalet Bakanlığı’na bildirilmesini şart koşan yasayı ihlal edip etmediklerinin incelenebileceğini yazdı.





Michael Flynn savcılara geçtiğimiz yıl bu yasayı ihlal ettiğini itiraf etmişti. Söz konusu makaleyi de kendi insiyatifiyle yazdığını söylemiş, makaleyi Türkiye’nin yönlendirmesiyle yazdığını gizlemişti. Özel yetkili savcı Mueller’ın ekibindeki savcılar Flynn’in kaleme aldığı bu makalenin Türkiye’nin kamuoyu görüşünü şekillendirme çabalarında değerli bir katkı olduğunu belirtmişti.





Amerikan basınına daha önce Flynn’in yaptığı temaslarda Fethullah Gülen’in kaçırılarak Türkiye’ye iade edilmesi konusunu görüştüğü haberleri yansımıştı. New York Times’a göre savcılar bu iddiaları da soruşturma kapsamına almış olabilir.





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