İtibardan tasarruf yok: Beykoz Kasrı’na 195 bin liralık ziyaretçi tuvaleti

CHP Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil, Meclis Başkanı İsmail Kahraman’a bir önergeyle TBMM’ye ait tarihi binalardaki onarım, restorasyon ve konservasyon çalışmalarının maliyetlerini sordu.









Kahraman adına önergeyi yanıtlayan TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, Milli Saraylar’ın restorasyon işlerinin atölyelerindeki uzman restoratörler eliyle yapıldığını; ancak bazı projelendirme ve yapım işlerinin kurum dışı faaliyet yürüten firmalar eliyle gerçekleştirildiğini belirtti.





Aydın, Milli Saraylar bünyesinde 2017 yılında tamamlanan işlerin ihale bedellerini de şöyle sıraladı:





* Ihlamur Kasrı Çevre Duvarları Rölöve Restitüsyon Restorasyon İşi 150 bin lira + KDV.





* Dolmabahçe Sarayı Süfera Salonu Etrafında Yer Alan Odaların Rölöve Restitüsyon Restorasyon Konservasyon Projelerinin Hazırlanması İşi 384 bin lira + KDV.





* Dolmabahçe Sarayı Süfera Salonu Rölöve Restitüsyon Restorasyon Konservasyon Projelerinin Hazırlanması İşi 369 bin lira + KDV.





* Yalova Atatürk Köşkü ve Genel Sekreterlik Sosyal Tesis Çevre Düzenlenmesi İşi 185 bin lira + KDV





* Yalova Atatürk Köşkü Genel Sekreterlik ve Sosyal Tesis Binalarının Güçlendirme İşinin Proje Yapımı ve Mesleki Sorumluluğu Hizmetleri İşi 191 bin 500 lira + KDV.





* Yalova Atatürk Köşkü Genel Sekreterlik ve Sosyal Tesis Binalarının İç Mimarlık ve Dekorasyon Proje Hizmet Alımı İşi 199 bin lira + KDV.





* Beykoz Kasrı Ana Giriş Rampası ve İdari Bina Düzenlemesi ile Küçüksu Kasrı Göksu Deresi Kenarına Panel Çit Yapılması İşi 259 bin lira + KDV.





* Beykoz Kasrı Ziyaretçi Tuvaletleri Yapım İşi 195 bin lira + KDV.





* Yalova Atatürk Köşkü Dış Cephe Boyanması ve Teras İzolasyonu Yaptırılması İşi 90 bin 850 lira + KDV.





* Yalova Atatürk Köşkü Genel Sekreterlik ve Sosyal Tesis Binalarının İç Mimarlık ve Dekorasyon Uygulama İşi 807 bin 843 lira + KDV.





Konteynere 630 bin lira

Yıldız Şale Merkezi Kalorifer Ana Hattının ve Pompa Dairesinin Yenilenmesi İşi 187 bin 724 lira + KDV.





TBMM Milli Saraylar Şantiyelere Personel Konteyneri Yapım İşi 630 bin lira + KDV.





Dolmabahçe Sarayı Hazine-i Hassa Dairesine Asansör Yaptırılması İşi 140 bin lira + KDV.