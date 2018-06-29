Gıda Mühendisleri Odası İzmir Şubesi patates ithalatına ilişkin bir basın açıklaması yaptı. Şube Yönetim Kurulu adına Uğur Toprak tarafından yapılan açıklamada ithalatın çözüm olmadığı vurgulanarak tarım ve hayvancılık politikalarının derhal gözden geçirilmesi istendi. kimyasal saldırı altında olduğu iddia edilen bir bölgeden, Suriye’den patates ithal edilmesine de dikkat çekildi.





DÜNYANIN HER YERİNDE ÜRETİLEBİLEN GIDA: PATATES





Gıda Mühendisleri Odası açıklamasında patatesin dünyanın her yerinde üretilebilen bir gıda olduğu, Türkiye’nin de en çok patates üreten 20 ülke arasında bulunmasına dikkat çekilerek son beş yılda ekili alanların azaldığının altı çizildi. “Ekonomi Bakanı fiyat artışının sebebi olarak her ne kadar tefeci ve spekülatörleri gösterse de, ekili alanların giderek azalmasının yanında, özellikle küresel ısınma sonucu tarım topraklarının kuraklaşması, su kaynaklarının nüfus artışına oranla gittikçe azalması, tarımsal ve hayvansal hammadde fiyatlarını arttıran diğer ekonomik etkenlerdir denilen açıklamada Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı’nın "50 kuruştan satılırken ne ara 5-6 TL ye satılmaya başlandı anlayabilmiş değilim" sözlerinin şaşkınlık yarattığı da belirtildi.





KİMYASAL SALDIRI ALTINDA OLDUĞU İDDİA EDİLEN BÖLGEDEN PATATES İTHALATI







Açıklamada “Ekonomi Bakanından Suriye 'den (Türkiye'nin güvenlik altına aldığı bölgeden) 4 bin ton patates ithal ettiğimiz haberini almış bulunuyoruz. Uzun yıllardır iç savaş yaşayan bir ülkeden, özellikle de kimyasal saldırıların olduğu iddia edilen bir bölgede yetiştirilen patatesin ithal edilmesinde gıda güvencesi ile ilgili ciddi tereddütlerimiz bulunmaktadır” denilerek "Neden Suriye dururken başka bir yerden alalım?" sorusunu soran Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanına bazı sorular yöneltildi:





- Söz konusu patateslerin ülkemize girmeden akredite bir kuruluş tarafından analizleri yapıldı mı?





-Patateslerin yetiştirildiği bölgedeki toprak ve su analizleri yine akredite bir kuruluş tarafından yapıldı mı?





- Gerek patateste, gerekse toprak ve suda kimyasal kalıntı ve/veya ağır metallar(kurşun, civa, arsenik vb) mevcut mu?





-Yapıldığını umduğumuz analizlerin sonuçları kamuoyu ile ne zaman paylaşılacak?





ÜLKE KAYNAKLARININ GIDA ÜRETİMİNİ DESTEKLER ŞEKİLDE KULLANILMASI ŞART





Açıklamada ülke kaynaklarının gıda üretimini artırmak için kullanılması, destekleme politikalarının liberal yaklaşımlardan arındırılması, üretimi destekleyici nitelikte olması vurgulanarak Türkiye’yi gıdada dışa bağımlılıktan koruyacak politikaların uygulanması gereğine dikkat çekildi.