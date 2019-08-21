İtalya'ya bir Türk futbolcu daha...

Rapid Wien altyapısından yetişen ve geçtiğimiz sezon A takıma çıkan milli oyuncunun sözleşme detaylarına dair bir açıklama yapılmadı. Sassuolo'nun resmi siteden yaptığı açıklamada, genç oyuncunun 21 Ağustos Çarşamba günü basına tanıtılacağı iletildi.





Adı Beşiktaş ile de anılan Müldür, 2 kez A Milli Takım forması giymiş ve geçtiğimiz sezon Rapid Wien formasıyla çıktığı 41 maçta 1 gol atıp 6 de asist yapmayı başarmıştı.





Mert Müldür, Rapid tarihinin en pahalı ikinci savunmacısı oluyor





İtalyan La Gazzetta dello Sport Gazetesine göre; Sassuolo, Mert Müldür için Viyana ekibine 5 milyon Euro bonservis ücreti ödeyecek. Bu rakamla gurbetçi futbolcu, Max Wöber'in ardından Rapid tarihinin en pahalı ikinci savunmacısı oluyor.