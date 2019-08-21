Samanyolu Haber /Spor / İtalya'ya bir Türk futbolcu daha... /21 Ağustos 2019 00:38

İtalya'ya bir Türk futbolcu daha...

Sassuolo, Rapid Wien forması giyen savunma oyuncusu Mert Müldür'ü kadrosuna kattı.

SHABER3.COM

Rapid Wien altyapısından yetişen ve geçtiğimiz sezon A takıma çıkan milli oyuncunun sözleşme detaylarına dair bir açıklama yapılmadı. Sassuolo'nun resmi siteden yaptığı açıklamada, genç oyuncunun 21 Ağustos Çarşamba günü basına tanıtılacağı iletildi.

Adı Beşiktaş ile de anılan Müldür, 2 kez A Milli Takım forması giymiş ve geçtiğimiz sezon Rapid Wien formasıyla çıktığı 41 maçta 1 gol atıp 6 de asist yapmayı başarmıştı.

Mert Müldür, Rapid tarihinin en pahalı ikinci savunmacısı oluyor

İtalyan La Gazzetta dello Sport Gazetesine göre; Sassuolo, Mert Müldür için Viyana ekibine 5 milyon Euro bonservis ücreti ödeyecek. Bu rakamla gurbetçi futbolcu, Max Wöber'in ardından Rapid tarihinin en pahalı ikinci savunmacısı oluyor.
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