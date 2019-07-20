Samanyolu Haber /Spor / İtalyanlar yazdı... Dünyaca ünlü yıldız Fenerbahçe'ye mi geliyor /20 Temmuz 2019 22:59

İtalyanlar yazdı... Dünyaca ünlü yıldız Fenerbahçe'ye mi geliyor

Fenerbahçe’nin İtalyan ekibi Juventus’ta forma giyen Alman futbolcuylas ilgilendiği iddia edildi.

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Fenerbahçe’nin İtalyan ekibi Juventus’ta forma giyen Alman futbolcu Sami Khedira ile ilgilendiği iddia edildi. 32 yaşındaki futbolcu bu sezon Juventus’un kadrosunda düşünülmeyen isimler arasında yer alıyor.
 
Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe’de İtalyan ekibi Juventus’un Alman futbolcusu Sami Khedira ile ilgilendiği iddia edildi. İtalyan basınında yer alan habere göre 32 yaşındaki futbolcunun Juventus kadrosunda düşünülmediği ve taliplerinin arasında Fenerbahçe’nin de olduğu ifade edildi.

Khedira 2015 yılında Real Madrid’den Juventus’a transfer olmuş ve siyah-beyazlılarla 127 maçta 21 gol, 13 asistlik katkıda bulundu.

İtalyanlar yazdı: Fenerbahçe’de Khedira sesleri

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