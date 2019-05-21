İtalyanlar Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü satıyor

İtalyan inşaat şirketi Astaldi İstanbul'daki Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ndeki payının satışı için görüşmelere tekrar başladı.







ŞUBATTA ÇİNLİLERLE GÖRÜŞMÜŞTÜ





Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan Yavuz geçtiğimiz şubat ayından Sultan Yavuz Selim Köprüsü ve Osmangazi Köprüsü'nde hisseleri bulunan İtalyan Astaldi'nin hisseleri için Çinlilerle görüşmeler yapıldığını söylemişti.





FİRMA KONKORDATO İLAN ETMİŞTİ





Astaldi geçen yıl Eylül ayında Türkiye’de son dönemdeki siyasi ve ekonomik gelişmeler nedeniyle üçüncü köprüdeki payını satmak için yürüttüğü müzakerelerin geciktiğini açıklamıştı.





Astaldi işlerine devam edebilmek için alacaklılardan korunma çerçevesi kapsamında faaliyetlerini yürütüyor. Astaldi 2018 yılının eylül ayında konkordato ilan etmişti.





Astaldi'den yapılan açıklamada, “Astaldi bu geçici finansal gerginliğin üstesinden gelmek için bir kriz yönetim aracı kullanmak amacıyla konkordato ilan etmiştir.” ifadelerine yer verilmişti.