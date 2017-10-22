



Coldiretti'nin listesi, Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan ve Avrupa ülkelerine giren gıda ürünleri hakkında verilen ikaz ve uyarıların bir araya getirildiği RASFF raporuna dayandırıldı.

Söz konusu listeyle ilgili İtalya'nın Cernobbio kasabasında düzenlenen Uluslararası Tarım ve Gıda Forumu'nda Cuma günü bir sunum yapıldı. Coldiretti, ayrıca bunu, "en tehlikeli gıdalar kara listesi" başlığıyla kendi internet sitesinde de yayınladı.

Ürünlerin sıralaması, 2016 yılında haklarında verilen ikaz ve uyarı sayısına göre yapıldı.

Listenin ilk sırasında 96 uyarıyla İspanya üretimi balık yer aldı. İspanya'dan gelen balıkların yüksek seviyede cıva ve kadmiyum içerdiği gerekçesiyle şikayet konusu olduğu belirtildi.

Listenin ikinci sırasında 93 uyarıyla ABD'den ithal edilen diyet ve gıda takviyesi ürünler, üçüncü sırada da 60 uyarıyla Çin'den ithal yer fıstığı yer aldı.

Dördüncü sırada ise yüksek derecede böcek ilacı kalıntısı içerdiği belirtilen Türk malı biber geldi. Türk biberi için geçen yıl 56 uyarı yapıldığı belirtildi.

14 maddenin 5'i Türkiye'den

14 maddelik listede Türkiye'den gelen beş ürün yer alıyor. Listeye Türk biberinin yanı sıra Türkiye'de üretilen kuru incir, fındık, Antep fıstığı ve kuru kayısı da girdi.

Türkiye, tehlikeli ürünler listesine en fazla ürünle giren ve ürünleri hakkında en fazla sayıda uyarı yapılan ülke oldu.



