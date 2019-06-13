Samanyolu Haber /Spor / İtalyan kulübünden Fenerbahçe'ye o isim için 12 milyon Euro /13 Haziran 2019 00:01

İtalyan kulübünden Fenerbahçe'ye o isim için 12 milyon Euro

İtalya Serie A ekiplerinden Lazio, Fenerbahçeli Jailson'u kadrosuna katmak için kesenin ağzını açtı ve Brezilyalı futbolcu için 12 milyon Euro ödemeye hazır.

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İtalya Serie A ekiplerinden Lazio, Fenerbahçeli Jailson'u kadrosuna katmak için kesenin ağzını açtı ve Brezilyalı futbolcu için 12 milyon Euro ödemeye hazır.

UEFA'nın vereceği kararı bekleyen diğer yandan da çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, transfer için kaynak oluşturmaya çalışıyor.

"Lazio, Fenerbahçe'den Jailson'u transfer etmek istiyor" 

Fenerbahçe'nin transfer stratejilerine paralel bir haber de İtalya basınından geldi. Lazio'ya olan yakınlığı ile bilinen "LaLazioSiamoNoi", "Lazio, Fenerbahçe'den Jailson'u transfer etmek istiyor" haberini okuyucuları ile paylaştı. Söz konusu haberde, Lazio'nun 23 yaşındaki oyuncu için Sarı-Lacivertli kulübe 12 milyon Euro önerdiği belirtildi.
 
Türk ligini yakından takip ediyor 

Lazio'nun Jailson için ısrarcı olacağının vurgulandığı haberde, "Lucas Leiva ve Milan Badelj'in yerine Lazio'nun Jailson opsiyonu açık hale geldi. Igli Tare, Türk ligini yakından takip ediyor ve Jailson hakkında da yeterince bilgiye sahip.
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