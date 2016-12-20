Samanyolu Haber /Gündem / İtalyan bankaları için 20 milyar Euro aranıyor /20 Aralık 2016 14:00

İtalyan bankaları için 20 milyar Euro aranıyor

İtalyan hükümeti parlamentodan, zor durumdaki bankacılık sektörünü destekleyebilmek ve özellikle de Monte dei Paschi di Siena Bankası'nı kurtarabilmek için 20 milyar Euro'ya kadar borçlanma yetkisi isteyecek.

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Ülkenin en büyük üçüncü bankası olan Monte Dei Paschi di Siena'nın ay sona dek 5 milyar Euro para bulması gerekiyor.

Banka özel sektörden bu miktarı toplayamazsa, devletin devreye girmesi gerekebilir.

Bankanın üzerinde büyük bir batık kredi yükü var ve Avrupa Birliği'ndeki en zayıf büyük banka olarak değerlendiriliyor.

Hükümeti sadece bir hafta önce göreve başlayan İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni, AB'nin kurtarma planı kurallarına göre özel yatırımcılar zararı yüklenmek zorunda kalacağı için baskı altında.

'Sadece bir önlem'

Parlamentodan onay istenmesini bir "önlem" olarak tanımlayan Gentiloni "Tasarrufları korumak için bu önlemi almanın görevimiz olduğuna inanıyoruz. Umarım parlamentodaki tüm siyasi hareketler bu sorumluluğu paylaşır" dedi.
Ancak Ekonomi Bakanı Pier Carlo Padoan, fonların bankacılık sisteminde yeterli nakit paranın olması ve zor durumdaki bankalara da destek olmak için kullanılacağını vurguladı.
Gentiloni'nin selefi Matteo Renzi anayasa reformu konusundaki referandumu kaybetmesinin ardından istifa etmişti ve bankalara fazla yakın olmakla suçlanıyordu.
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