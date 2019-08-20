İtalya'daki siyasi kriz: Başbakan Conte istifa ediyor

İtalya'da koalisyon hükümetinin ortağı Lig lideri Matteo Salvini'nin erken seçimlere çağrısı yapmasıyla tetiklediği siyasi krizin ardından gözlerin çevrildiği Başbakan Giuseppe Conte, istifa edeceğini açıkladı.





Parlamentoda bir konuşma yapan Conte, istifasını Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'ya sunacağını söyledi. Conte, "Cumhurbaşkanına gidip istiafmı sunarak bu siyasi geçişe son verme niyetindeyim" dedi.





Erken seçime gidilmesi ya da yeni bir koalisyon kurulması kararını Mattarella verecek.





Bir süredir pek çok konuda anlaşmazlık yaşayan koalisyon ortağı partiler, son olarak 5 Yıldız Hareketi'nin karşı çıktığı, Lig partisinin desteklediği yüksek hızlı tren projesi nedeniyle karşı karşıya gelmişti. Parlamentoda yapılan oylamada iki parti farklı oy kullanmıştı.





Bunun ardından Lig lideri ve Başbakan Yardımcısı Matteo Salvini artık birlikte yol alamayacaklarını açıklayarak erken seçimlere gidilmesini istemişti.