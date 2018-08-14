Samanyolu Haber /Dünya / İtalya'da köprü çöktü /14 Ağustos 2018 16:10

İtalya'da köprü çöktü

İtalya'nın Cenova şehrinde A-10 otoyolu üstünde bulunan bir asma çelik köprü çöktü. İtalya İçişleri Bakanlığı yaşanan kazada 11 kişinin öldüğünü, çok sayıda kişinin ise yaralandığını açıkladı.

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İtalya'nın Genoa kentinde üzerinde otoyol bulunan bir köprü çöktü. İtalyan İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 1'i ağır 22 kişinin yaşamını yitirdiği, 8 kişinin de ağır yaralandığı belirtildi.  Olayın köprüdeki yapısal zayıflık nedeniyle yaşanmış olabileceğini belirtildi.

İtalya İçişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Matteo Salvini, yaptığı açıklamada "Cenova'daki köprünün çökmesinin ardından durumu takip ediyoruz. Şimdiden hayat kurtarmaya başlayan 200 itfaiye görevlisine teşekkür ediyorum" dedi.

"Büyük bir trajedi"
İtalya Ulaştırma Bakanı Danilo Toninelli de, yerel basına yaptığı ve sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalarda, kazayı "büyük bir trajedi" olarak nitelerken, kazaya ilişkin yetkililerden bilgi aldığını, kazaya neyin yol açtığını öğrenmek için henüz çok erken olduğunu söyledi ve incelemelerde bulunmak üzere bakan yardımcısı ile olay yerine gittiğini açıkladı.

İtalyan İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 1'i ağır 22 kişinin yaşamını yitirdiği, 8 kişinin de ağır yaralandığı belirtildi. 


Olay yerine çok sayıda acil durum ekibi gönderildi.

?1968 yılında inşa edilen ve Avrupa'nın ilk çelik halatlı köprüsü olma özelliğini taşıyan 1200 metre uzunluğundaki köprünün yaklaşık 200 metrelik bir bölümün blok halinde çökmesinin ardından çok sayıda aracın metrelerce yükseklikten düştüğü öğrenildi. 

Görgü tanıkları çökme esnasında köprünün üzerinde en az 8-9 aracın bulunduğunu söylüyor. Öte yandan köprünün altından bir tren yolunun geçtiği ve çöken bölgenin yerleşim yerine çok yakın olduğu ifade ediliyor.

NTV’ye bağlayan AA İtalya Muhabiri Ece Nur Çolak, olayla ilgili şu bilgileri verdi:
 
"Olay 11.15 civarı gerçekleşti. Köprü 100 metre yükseklikten aşağı üzerindeki araçlarla çöktü. İnsanların da köprü ile beraber yere çakıldığı aktarıldı. Alt yoldan geçen bazı araçlar da enkaz altında kaldı. Burası işlek bir nokta, birçok kişinin enkaz altında kaldığı aktarıldı. Hayatını kaybeden kişi sayısının fazla olacağı tahmin ediliyor. Bazı yaralılar hastaneye sevk edilmiş durumda. Çöküş nedeni olarak yağmur ve fırtınanın etkisi olduğu tahmin ediliyor."

Yabancı kaynaklarda köprünün 2016'da yeniden yapılandırıldığı bilgisi yer aldı.

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