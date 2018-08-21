Samanyolu Haber /Gündem / İtalya'da çöken köprü için altı ay önce uyarıda bulunulduğu ortaya çıktı /21 Ağustos 2018 09:10

İtalya'da çöken köprü için altı ay önce uyarıda bulunulduğu ortaya çıktı

İtalya’nın Cenova kentinde çökmesi sonucu 43 kişinin ölümüne yol açan köprü için altı önceden gerekli uyarıların yapıldığı ortaya çıktı. İtalya Ulaştırma Bakanlığı, köprünün direnç kapasitesinin önemli ölçüde azaldığı tespit ettiğini açıkladı.

SHABER3.COM

Geçen hafta 43 kişinin ölümüne yol açan İtalya’nın Cenova kentindeki köprünün çökmesine dair bilgiler gelmeye devam ediyor. Kazanın ardından Ulaştırma Bakanının yöneticilerini istifaya davet ettiği köprüyü işleten şirketin altı ay önce uyarıldığı ortaya çıktı.

İtalya’nın en büyük otoyol geçiş şirketi olan Atlantia grubuna bağlı Autostrade’nin Ulaştırma Bakanlığı tarafından direnç kapasitesinin yüzde 20’sini yitiren ve onarım gerektirdiği belirtilen köprü hakkında uyarıldığı açıklandı.

Ne ilgili bakanlığın ne de otoyol şirketinin tüm bulgulara rağmen köprünün yoğunluğunu azaltmak üzere trafiği sınırlandırmak, ağır taşıtların geçişini engellemek, tali yol bağlamak gibi gerekli önlemleri aldığı belirtildi.

Mayıs ayında kurulan yeni hükümetin de İtalya’daki otoyolların yarısını işleten Autostrade’nin lisansını iptal etmek istediği biliniyor.

Çökme haberlerinin ardından 21,7 milyar dolarlık şirketin değerinde yüzde 6,3 düşüş görülmüştü.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İtalya'da çöken köprü için altı ay önce uyarıda... Sonraki Haber >>

Bizde de kurbanlıklar kaçar ama bu farklı

Bizde de kurbanlıklar kaçar ama bu farklı

Yarış pistinde ilginç kaza

Yarış pistinde ilginç kaza

Allah'ın yardımı ve Sihirbaz cellat

Allah'ın yardımı ve Sihirbaz cellat

Hindistan'da sel felaketi

Hindistan'da sel felaketi

Yeni nesil F-35 ve F-22 uçaklarından it dalaşı

Yeni nesil F-35 ve F-22 uçaklarından it dalaşı

Ahireti unutanlar her şeyi yapar

Ahireti unutanlar her şeyi yapar

Parkta gezinen çocuğun üzerine yıldırım düştü!

Parkta gezinen çocuğun üzerine yıldırım düştü!

Dolardaki hareketlilik tekstilcileri vurdu

Dolardaki hareketlilik tekstilcileri vurdu

Küçük kuş, zehirli yılanı önce avladı, sonra da yedi

Küçük kuş, zehirli yılanı önce avladı, sonra da yedi

Trump'tan yeni Türkiye açıklaması: Oturup hazmedecek değiliz

Trump'tan yeni Türkiye açıklaması: Oturup hazmedecek değiliz
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:17:49