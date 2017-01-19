İtalya'da çığ felaketi... Onlarca ölü var...







İtalyayı şimdi de çığ felaketi vurduİtalyayı şimdi de çığ felaketi vurduİtalyayı şimdi de çığ felaketi vurduİtalyayı şimdi de çığ felaketi vurdu.







Dün gün boyu depremlerle sarsılan İtalya'da, Pescara kentinin batısındaki Rigopiano mevkisinde bulunan Hotel Rigopiano Gran Sasso Resort'a hava koşulları ve sismik hareketlerinin tetiklemesiyle oluştuğu tahmin edilen çığ düştü.













AFP sabah saatlerinde geçtiği haberde, çığ altında kalan en az üç kişinin kayıp olduğunu bildirdi. Ancak daha sonra İtalyan medyasında çıkan haberlerde, "çok sayıda" kişinin çığ altında kalarak öldüğü duyuruldu.





30 KİŞİ KAYIP





Associated Press'e konuşan İtalyan yetkililer, 30 kişinin kayıp olduğunu açıkladı.





Sivil Savunma Genel Müdürü Fabrizio Curcio da deniz seviyesinden bin 200 metre yüksekliğindeki otelde 30 kişi olduğunu ve arama kurtarma çalışmalarının çok güç koşullara rağmen sürdüğünü bildirdi.





Çığ düşmesi olayını, otel dışında olan iki kişinin cep telefonlarından acil numaralara SMS göndererek haber verdiği aktarıldı. Arama kurtarma ekiplerinin, bölgede mahsur kalanları kurtarmak için zamanla yarıştığı bildirildi.







Deprem bölgesindeki çetin kış koşulları ve kar yağışı, ekiplerin yardım ulaştırmasını güçleştiriyor. Olumsuz hava koşulları yüzünden bölgede binlerce kişi elektriksiz kaldı.







SON 20 YILIN EN BÜYÜK ÇIĞ FELAKETİ OLABİLİR





İtalya'daki felaketin, son 20 yılın en büyük çığ faciası olduğu düşünülüyor. İtalya, 1995’te Nepal’de meydana gelen, 42 kişinin öldüğü olaydan beri en büyük çığ felaketini yaşadı.





Yine Nepal’deki çığ felaketlerinde 1996’da üç, 2014’te 16, 2015’te 18 kişi ölmüştü. Ocak 2016’da Fransa’da yaşanan çığ felaketinde ise altı kişi hayatını kaybetmişti.





İtalya'nın orta kesiminde dün art arda gerçekleşen ve büyüklükleri 5'in üzerinde olan dört depremde bir kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti. Arama kurtarma ekipleri, depremlerin ardından Teramo kentine bağlı Castel Castagna kasabasında enkaz altındaki bir erkeğin cansız bedenine ulaşmıştı. Yaşamını yitiren kişinin, 83 yaşında olduğu belirtilmişti.



