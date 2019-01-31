Samanyolu Haber /Dünya / İtalya'da bir kasaba, taşınıp çocuk sahibi olacak çiftlere 9 bin Euro verecek /31 Ocak 2019 22:17

İtalya'da bir kasaba, taşınıp çocuk sahibi olacak çiftlere 9 bin Euro verecek

İtalya’nın kuzeydoğusunda yer alan Locana kasabasının yönetiminin, oraya taşınıp yaşayacak olan kişilere 3 yıl içinde 9’ar bin euro ödeme yapmayı önerdiği öğrenildi.

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İtalya'da kasabalarını canlandırmak ve nüfusu arttırmak isteyen yerel yönetimler, insanları oralarda yaşamaya teşvik etmek için taşınanlara ek ödemeler vaat ediyor.
Lonely Planet'in haberine göre kasaba yönetimi, Locana'ya taşınmak ve 9 bin euroya sahip olmak isteyen ailelere çocuk sahibi olma şartı getirdi. Kasabaya taşınmak isteyenlerin ayrıca en az 6 bin euro maaş almaları ve yaşamlarını Alplerde sürdürmeye hazır olmaları gerektiği anlaşıldı.

Locana Belediye Başkanı Giovanni Mattiet, bu teklifin kasaba nüfusunun 1900'lu yılların başlarında 7 bin kişiden fazlayken günümüzde 1500 kişiye düşmesinden kaynaklandığını belirtti. Resmi verilere göre Locana'da bir doğuma 4 ölüm denk geliyor.

Mattiet, teklifin öncelikle evden çalışan gençler ve girişimciler için geçerli olduğu, zira kasabada tekrar çalıştırılabilecek çok sayıda kapalı dükkan, bar, restoran ve butik bulunduğunu ifade etti.

Daha önce kasaba yönetiminin teklifi sadece İtalya vatandaşları için geçerliyken şimdiyse dış ülkelerden gelenleri de kapsadığı anlaşıldı.
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