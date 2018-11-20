İtalya, sığınmacıları kurtaran Aquarius'a el koyma kararı verdi

İtalyan basını Aquarius'un 24 ton toksik çöpün geçişine sebep olmakla suçlandığını yazdı.







2016 yılından bu yana Aquarius'la mültecileri kurtaran iki sivil toplum örgütünden birisi Sınır Tanımayan Doktorlar'ın (MSF) İtalya'daki banka hesaplarına da el konuldu.





Sicilya Savcılığı tarafından yürütülen Aquarius'la ilgili soruşturma bu geminin sığınmacıları taşıdığı İtalyan limanlarında kalan giysiler, yiyecek atıkları ve sığınmacılar için kullanılan sağlık maddelerinden artıklarının temizlenmesiyle ilgiliydi.





Konuyla ilgili açıklamada bulunan MSF, "Limanlardaki bütün faaliyetlerimiz, çöplerin yönetimi de dahil, her zaman standart prosedürleri takip etti." dedi.





MSF açıklamasında "Akdeniz'de bugün görülen tek suç, arama ve kurtarma çalışmalarının tamamen çökmüş olmasıdır." ifadelerini kullandı.





Aquarius gemisi şu anda Marsilya'da bloke edilmiş durumda.