Samanyolu Haber /Gündem / İtalya İçişleri Bakanı: AB bir yıl içinde dağılabilir /23 Haziran 2018 14:40

İtalya İçişleri Bakanı: AB bir yıl içinde dağılabilir

İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini, Avrupa Birliği'nin (AB) geleceğinin tehlikede olduğunu ve önümüzdeki bir yıl içinde dağılabileceğini söyledi.

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Salvini, Spiegel’e yaptığı açıklamada, “Ülkesinin artık göçmenleri alamayacağını belirten İtalyan bakan, “Tek bir kişi bile alamayız. Aksine birkaçını bir yerlere göndermek isterdik” ifadelerini kullandı.

Salvini geçtiğimiz çarşamba günü yaptığı açıklamada, Avrupa Komisyonu çalışma toplantısında göçmen sorununu çözmeye yönelik yol haritasını sunma sözünü vermişti. Haritanın dört temel maddeleri: Avrupa sınır koruma ajansı Frontex’in güçlendirilmesi, göç baskısının azaltılması için Kuzey Afrika ülkeleriyle anlaşmaların uygulanması, göçmenlerin kabulü sisteminin oluşturulması ve yasadışı göçmenlerin ülkelerine gönderilmesi sürecinin hızlandırılması.

Geçen hafta İtalya, 629 göçmeni taşıyan sivil toplum kuruluşu SOS Mediterranee'nin Aquarius isimli gemisine limanlarına yanaşma izni vermemişti.

Macron'un İtalya'nın bu davranışını "gülünç ve sorumsuzluk örneği" diye nitelemesi ve partisi Cumhuriyet Yürüyüşü'nün İtalya'nın göç politikası hakkında "mide bulandırıcı" ifadelerini kullanması, iki ülke arasında krize neden olmuştu.

İtalya hükümeti, Fransa’dan gelen bu açıklamalara yanıt olarak “göçmenler konusunda her zaman yüzünü farklı yöne çevirmeyi yeğleyen ülkelerden ikiyüzlü akıl alma” niyetinde olmadıklarını kaydetmişti.

Daha sonra İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron bir araya gelerek anlaşmazlıklara çözüm bulmayı başarmıştı.

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