Samanyolu Haber /Dünya / İtalya erken seçime gidiyor /09 Ağustos 2019 19:25

İtalya erken seçime gidiyor

İtalya'da Lig partisi erken seçimin önünü açmak için güvenoylaması talebinde bulunacağını açıkladı. Anketler göçmen karşıtı Lig'e olan desteğin yüzde 34 seviyesinde olduğunu gösteriyor.

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İtalya'da koalisyon ortağı Lig partisi, Başbakan Giuseppe Conte hükümeti için güven oylaması talebinde bulunacağını açıkladı. İçinde yer aldığı hükümetin düşmesini isteyen iktidar ortağı parti, ülkeyi erken seçime götürmek istiyor. Parti tarafından konuyla ilgili açıklamada, "Vakit kaybeden ülkeye zarar verir" denildi.

İtalya'nın İçişleri Bakanı olan Lig partisinin lideri Matteo Salvini, dün yaptığı açıklamada 5 Yıldız Hareketi ile birlikte kurdukları hükümete tek alternatifin erken seçimler olduğunu ifade etmişti.

Conte tepkili

İtalya Başbakanı Conte ise Salvini'yi hükümet krizi çıkarmak ve Lig'e olan desteğin artışından fayda sağlamaya çalışmakla suçladı.

İtalya'da 2018'de yapılan seçimleri kazanan 5 Yıldız Hareketi, koalisyonun büyük ortağı konumunda. Ancak partiye olan destek bir yılda azalma gösterdi. Göçmen karşıtı politikaları savunan Salvini'nin partisi Lig ise Mayıs ayında yapılan Avrupa Parlamentosu seçimlerinden, İtalya çapında birinci parti olarak çıkmıştı. Anketler partiye olan desteğin yüzde 34 seviyesinde olduğunu gösteriyor. Bu durum Lig'in diğer aşırı sağcı partilerle koalisyon kurarak iktidara gelebileceği anlamına geliyor.

Muhalefetten erken seçime destek

Lig'in erken seçim çağrısına İtalya'da muhalefette olan partilerden de destek geldi. Sosyal Demokratlar ve aşırı sağcı Fratelli d'Italia (İtalya Kardeşliği), erken seçim talebini memnuniyetle karşıladığını açıkladı. İtalya'da Senato şu an yaz tatilinde. Ancak parlamentodaki grup temsilcileri Pazartesi günü bir araya gelerek bundan sonra hangi adımın atılacağına karar verecek. Olası adımlar arasında milletvekillerini olağanüstü olarak toplamak da yer alıyor.

Lig, 13 Ağustos'ta güvenoylaması, 13 Ekim'de de erken seçimlerin yapılmasını istiyor. Ancak seçimlerin Ekim sonu-Kasım başı yapılmasının daha gerçekçi olduğu belirtiliyor. İtalyan yasalarına göre erken seçim kararını Devlet Başkanı Sergio Mattarella'nın alması gerekiyor. Mattarella'nın ayrıca başka bir partiye hükümeti kurma görevini verme yetkisi de bulunuyor. 

Lig partisi, koalisyon ortağı 5 Yıldız Hareketi ile bir süredir fikir ayrılığı yaşıyor. İktidar ortaklarının arasındaki anlaşmazlık, 5 Yıldız Hareketi'nin Fransa ile İtalya arasındaki hızlı tren projesine karşı oy kullanmasının ardından daha da keskinleşmişti. 
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