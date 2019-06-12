İtalya, denizde göçmenleri kurtaran gemilere ağır yaptırım getiriyor

İtalya'da sağcı popülist hükümet, Akdeniz'de mültecilere yönelik kurtarma çalışmaları yapan yardım kuruluşlarına karşı tutumunu sertleştiriyor.





DW Türkçe'de yer alan habere göre İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini Salı günü Roma'da gerçekleştirilen bakanlar kurulu toplantısından sonra yaptığı açıklamada, ülke karasularını ihlal eden gemilerin kaptanları, sahipleri ve işletmecilerine 50 bin euro'ya kadar para cezası uygulanacağını belirtti. Salvini, kanun hükmündeki kararnameyi defaatle ihlal eden gemilere de el konulacağını kaydetti. Söz konusu kararnamede net bir biçimde ifade edilmese de, düzensiz göçmenlere yönelik kurtarma faaliyeti gösteren gemilerin de yasak kapsamında olduğu belirtiliyor.





Göçmenlere karşı sert tavır







Daha önce de uluslararası kurtarma gemileri için limanlarını kapatan İtalya, oldukça sert ve kısıtlayıcı bir mülteci politikası izliyor. 2014 yılından bu yana Libya'dan deniz yoluyla Avrupa'ya geçmek isteyen 12 binden fazla düzensiz göçmen Akdeniz'de boğuldu. Gönüllü faaliyet gösteren kurtarma gemileri Akdeniz'de mahsur kalan ya da boğulma riski ile karşı karşıya bulunan düzensiz göçmenleri güvenli sahillere taşıyor.





Kanun hükmündeki kararname, parlamentonun onayını aldıktan sonra yasalaşacak. Mecliste yabancı karşıtı Lega Partisi ile benzer çizgideki 5 Yıldız Hareketi Partisi çoğunluğu elinden bulundurduğundan, kararnamenin yasalaşmasına da kesin gözüyle bakılıyor.





Kararnamede ayrıca polislere yönelik şiddete verilen cezaların ağırlaştırılması da öngörülüyor. Buna göre sopa, beyzbol sopası ya da havai fişeklerle polise saldıranlar dört yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilecek. Kimliklerinin tespit edilmemesi için yüzlerini kapatan göstericiler ise üç yıla kadar hapis ve altı bin euro'ya kadar para cezası alabilecek.