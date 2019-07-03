Samanyolu Haber /Dünya / İtalya’da yanardağ patlaması: 1 ölü, 1 yaralı /03 Temmuz 2019 22:33

İtalya’da yanardağ patlaması: 1 ölü, 1 yaralı

İtalya’da Stromboli Yanardağı’nda meydana gelen patlamalar sonucu başına kaya parçası gelen bir turist yaşamını yitirdi. Reuters’ın haberine göre bir kişi de yaralandı.

SHABER3.COM

İtalya’da Sicilya yakınlarındaki Stromboli adasında, adayla aynı adı taşıyan Stromboli Yanardağı aktif hale geldi.

Turistik adada bulunan yanardağda şiddetli patlamalar meydana geldi. Volkan kraterinden iki şeritte akan lavlar çevredeki ağaçları yakarak yangına yol açtı.

Yanardağın yakınlarında yürüyüş yaptığı belirtilen bir turist başına bir kaya parçasının isabet etmesi sonucu yaşamını yitirdi. Reuters’da yer alan habere göre bir kişi de yaralandı.

Yanardağ patlaması adada büyük bir korkuya neden olurken, bölgenin boşaltılması için çalışmaların başlatıldığı bildirildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İtalya’da yanardağ patlaması: 1 ölü, 1 yaralı Sonraki Haber >>

Lütfen kadınları ve çocukları hapisten çıkarın

Lütfen kadınları ve çocukları hapisten çıkarın

Helikopter büyük tehlike atlattı

Helikopter büyük tehlike atlattı

Köpek hareket halindeki araçtan fırladı

Köpek hareket halindeki araçtan fırladı

Arınç; maaşına tepki gösterenlere 'edepsizler' dedi

Arınç; maaşına tepki gösterenlere 'edepsizler' dedi

Gazi Koşusu'nda kazanan atın jokeyi İmamoğlu'na bakın ne dedi?

Gazi Koşusu'nda kazanan atın jokeyi İmamoğlu'na bakın ne dedi?

Erdoğan protokolü dinlemedi

Erdoğan protokolü dinlemedi

Kaçırılanlardan hala ses yok!

Kaçırılanlardan hala ses yok!

Ertem Şener de döndü: Ekrem Başkan, yolun şampiyonluk olsun!

Ertem Şener de döndü: Ekrem Başkan, yolun şampiyonluk olsun!

‘Canı koşmak istemeyince…’

‘Canı koşmak istemeyince…’

Mustafa Yılmaz ve Salim Zeybek nerede?

Mustafa Yılmaz ve Salim Zeybek nerede?
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:06:47