İtalya bir öğretmen için ayakta: Faşizmi reddediyoruz, işine iade edin!

İtalya’da bir öğretmenin, öğrencilerinin bir ödevde faşist İçişleri Bakanı Matteo Salvini’yi ülkenin eski diktatörü Benito Mussolini’ye benzetmesi sonrası açığa alınması büyük tepki çekti. 63 yaşındaki Rosa Maria Dell’Aria’nın işe iade edilmesi için ülke çapında eylemler düzenleniyor. Siyasetçilerden de karara tepki yağdı.





GÖÇMEN KARŞITI YASAYI ANTİSEMİTİZMLE KIYASLADILAR





Olay, ülkenin Sicilya adasının başkenti Palermo’daki bir lisede, ocak ayında yaşandı. 15 ve 16 yaşındaki iki öğrenci, Uluslararası Holokost’u Anma Günü için hazırladıkları projede, Salvini’nin o dönem yeni hazırladığı ve binlerce sığınmacıyı korumasız bırakan göçmen karşıtı yasa tasarısını eleştiriyordu. Öğrenciler Salvini’nin yasasını Mussolini dönemindeki ırkçı yasalara benzetiyor, İtalya’daki göçmen karşıtı atmosferi de Mussolini dönemindeki antisemitizmle kıyaslıyorlardı.





İtalya Eğitim Bakanlığı’nın ödev hakkında soruşturma açması sonucunda ise Dell’Aria’nın ‘ödevi denetlemediği’ sonucuna varıldı; öğretmene bu soruşturma sonucunda 15 gün boyunca açığa alınma cezası verildi, maaşı da yarıya düşürüldü. Bu karar, ülke çapında bir protesto dalgası başlattı.





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BELEDİYE BAŞKANINDAN ÖĞRETMENE DESTEK





Çok sayıda öğretmen Dell’Aria ile dayanışma için sokağa dökülürken grev çağrıları da eksik olmadı. Palermo’da binlerce öğrenci öğretmene destek olmak için yürürken, kentin göçmen yanlısı tutumuyla tanınan belediye başkanı Leoluca Orlando öğrencilerin ödevini belediyenin internet sitesinin manşet bölümünden yayınladı. Bir dizi önde gelen senatör ise Dell’Aria’yı Senato’ya çağırdı. Salvini’nin partisi Lig ile koalisyon ortağı olan Beş Yıldız Hareketi’nin lideri ve başbakan yardımcısı Luigi Di Maio’nun da öğretmeni arayarak dayanışma ifade ettiği belirtildi. Di Maio, “Bir an evvel işine dönmeli” dedi.



