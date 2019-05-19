Samanyolu Haber /Gündem / İtalya bir öğretmen için ayakta: Faşizmi reddediyoruz, işine iade edin! /19 Mayıs 2019 15:40

İtalya bir öğretmen için ayakta: Faşizmi reddediyoruz, işine iade edin!

İtalya'da iki öğrenci, İçişleri Bakanı Matteo Salvini'nin göçmen karşıtı ırkçı yasasını Mussolini dönemine benzetti; 63 yaşındaki öğretmenleri 15 günlüğüne açığa alındı... Eğitim Bakanlığı'nın bu kararına ülke çapından tepki yağıyor. Binlerce öğrenci ve öğretmen eylem düzenlerken, belediye başkanları ve çeşitli siyasetçiler öğretmene dayanışma mesajı gönderdi.

SHABER3.COM

 İtalya’da bir öğretmenin, öğrencilerinin bir ödevde faşist İçişleri Bakanı Matteo Salvini’yi ülkenin eski diktatörü Benito Mussolini’ye benzetmesi sonrası açığa alınması büyük tepki çekti. 63 yaşındaki Rosa Maria Dell’Aria’nın işe iade edilmesi için ülke çapında eylemler düzenleniyor. Siyasetçilerden de karara tepki yağdı.

GÖÇMEN KARŞITI YASAYI ANTİSEMİTİZMLE KIYASLADILAR

Olay, ülkenin Sicilya adasının başkenti Palermo’daki bir lisede, ocak ayında yaşandı. 15 ve 16 yaşındaki iki öğrenci, Uluslararası Holokost’u Anma Günü için hazırladıkları projede, Salvini’nin o dönem yeni hazırladığı ve binlerce sığınmacıyı korumasız bırakan göçmen karşıtı yasa tasarısını eleştiriyordu. Öğrenciler Salvini’nin yasasını Mussolini dönemindeki ırkçı yasalara benzetiyor, İtalya’daki göçmen karşıtı atmosferi de Mussolini dönemindeki antisemitizmle kıyaslıyorlardı.

İtalya Eğitim Bakanlığı’nın ödev hakkında soruşturma açması sonucunda ise Dell’Aria’nın ‘ödevi denetlemediği’ sonucuna varıldı; öğretmene bu soruşturma sonucunda 15 gün boyunca açığa alınma cezası verildi, maaşı da yarıya düşürüldü. Bu karar, ülke çapında bir protesto dalgası başlattı.

Resmi Twitter'da görüntüleResmi Twitter'da görüntüleResmi Twitter'da görüntüleResmi Twitter'da görüntüle


BELEDİYE BAŞKANINDAN ÖĞRETMENE DESTEK

Çok sayıda öğretmen Dell’Aria ile dayanışma için sokağa dökülürken grev çağrıları da eksik olmadı. Palermo’da binlerce öğrenci öğretmene destek olmak için yürürken, kentin göçmen yanlısı tutumuyla tanınan belediye başkanı Leoluca Orlando öğrencilerin ödevini belediyenin internet sitesinin manşet bölümünden yayınladı. Bir dizi önde gelen senatör ise Dell’Aria’yı Senato’ya çağırdı. Salvini’nin partisi Lig ile koalisyon ortağı olan Beş Yıldız Hareketi’nin lideri ve başbakan yardımcısı Luigi Di Maio’nun da öğretmeni arayarak dayanışma ifade ettiği belirtildi. Di Maio, “Bir an evvel işine dönmeli” dedi.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İtalya bir öğretmen için ayakta: Faşizmi reddediyoruz,... Sonraki Haber >>

Binali Yıldırım'dan akıllara zarar 'sandık' yorumu

Binali Yıldırım'dan akıllara zarar 'sandık' yorumu

Arnold Schwarzenegger'e tekmeli saldırı!

Arnold Schwarzenegger'e tekmeli saldırı!

Kurtarma botu fırtınadan devrildi

Kurtarma botu fırtınadan devrildi

Helikopterin Düşme Anı Kameraya Yansıdı

Helikopterin Düşme Anı Kameraya Yansıdı

Hayatının şokunu yaşadı

Hayatının şokunu yaşadı

Yaşlı kadından Binali Yıldırım'a: Size yakışmadı

Yaşlı kadından Binali Yıldırım'a: Size yakışmadı

İftar sofrasında bir Kral

İftar sofrasında bir Kral

Bu ülkeyi bu hale kim getirdi?

Bu ülkeyi bu hale kim getirdi?

Göç yolundaki balıklara boru engeli!

Göç yolundaki balıklara boru engeli!

Güpegündüz hırsızlık: Sürgülü kapıları böyle söktüler!

Güpegündüz hırsızlık: Sürgülü kapıları böyle söktüler!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:43:50