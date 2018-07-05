Samanyolu Haber /Gündem / İsviçre'ye sığınan gazetecinin evine polis baskını /05 Temmuz 2018 13:14

İsviçre'ye sığınan gazetecinin evine polis baskını

Kesinleşmiş hapis cezası bulunan gazeteci Hülya Emeç’in evine polis baskın düzenledi. Emeç’i soran polisler, annesi Zümra Emeç’i “Kızını gittiği yerden getirmesini biliriz” sözleriyle tehdit etti

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Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan gazeteci Hülya Emeç’in sabah saatlerinde Siirt’in Baykan ilçesindeki evine polis baskın düzenledi. Muhtarla birlikte panzerle mahalleye giren polis, eve girmesine engel olan ağabeyinin eşini darp etti. Polisin girdiği evde Emeç bulunamadı.

Evdeki eşyaları dağıtan polisin, annesi Zümra Emeç’i “Kızın nerede bize söyle. Nereye giderse gitsin bizden kurtulamaz. Onu, gittiği yerden getirmesini biliriz. Aradan 5 yıl geçse bile onu bulup getireceğiz” sözleriyle tehdit ettiği belirtildi. Polislerin; annesinin elindeki telefonu zorla alarak Emeç’in telefon numarasına bakmak istediği belirtildi.

Operasyon sırasında polislerin Emeç’in fotoğraflarını mahalle sakinlerine tek tek gösterdiği öğrenildi.

Ne olmuştu?

Gazeteci Emeç, kesinleşmiş hapis cezasından dolayı İsviçre’ye iltica etmek zorunda kalmıştı. Ancak İsviçre Hükümeti, Emeç’in iltica talebini kabul etmeyerek ret cevabı vermişti. Emeç, böylece “sınır dışı edilmek” ile yüz yüze kalmıştı. Ardından, avukatları aracılığıyla itiraz eden Emeç, uluslararası kamuoyunun da baskısıyla Zürih Havaalanı’ndan İsviçre’ye alındı. İltica durumu netleşmeyen Emeç, henüz oturma izni almadı.
Sendika.org
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