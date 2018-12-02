İsviçre'nin en zenginleri yabancılar

Euronews'in derlediği habere göre 134 milyarderin yaşadığı ülkede, milyarderlerin çoğunun yabancı olması ise dikkat çekti.





İsviçre'deki en zengin Almanlar listesinde banker August von Finc 5. sırada yer aldı. Von Finc 5.5 milyar İsviçre frankı ile ilk ona ise giremedi.





Altında yaşanan değer kaybı nedeniyle hisse senetlerinden istediği geliri elde edemeyen İsviçre'deki iş insanlarının sayısında ise geçen yıla nazaran pek bir değişiklik olmadığı kaydedildi.





Zürih yakınlarında yaşayan girişimci ve politikacılardan oluşan Blocher ailesi ise yaşadığı servet kaybı nedeniyle 2017'de yer aldıkları ilk 10 listesindeki yerini kaybetti.





1. sıra: IKEA'nın sahibi Kamprad ailesi





17 yıl boyunca dünyanın en zenginler kulubünde liste başı olan İsveçli mobilya markası IKEA'nın kurucusu Ingvar Kamprad'ın ailesi bu yılda listenin ilk sırasında yer aldı.Ocak 2018'de baba Kampard'ın ölümü sonrası markayı devralan İsviçre pasaportuna sahip üç erkek kardeş servetlerine yaklaşık 50 milyar İsviçre Frangı daha eklemeyi başardı.





2. sıra: Roche ilaç firmasının ortakları Hoffmann ve Oeri aileleri





Yaklaşık 25 milyar İsviçre Frangı değerine sahip olan dev ilaç firması Roche'un sahipleri Hoffmann ve Oeri aileleri ise listenin ikinci sırasında yer aldı.





3. sıra: Brezilyalı Jorge Lemann





Dünyanın en büyük bira şirketlerinden AB InBev'in sahibi Brezilya asıllı Jorge Lemann ise listede ilk üçe giren diğer isim oldu. Gıda sektöründe önde gelen isimlerden olan Lemann'ın servetinde geçen yıla göre 7 milyar kaybettiği kaydedildi.





4. sıra: Bankacı Safra ailesi







Dünyanın en zengin bankacısı olarak ünlenen Lübnan asıllı Brezilyalı Joseph Safra uzun yıllardır İsviçre'nin en zenginlerden biri olarak tanınıyor.





5. sıra: Fransız Channel'in sahibi Gérard Wertheimer





Adı Fransa ile özdeşleşen moda markalarından Channel'in sahibi Gérard Wertheimer ise ilk beşte yer almayı başardı. Şirketin geçen yıla göre büyüme gösterdiği ve servetini artırdığı kaydedildi.





6. sıra: C&A markası sahibi Brenninkmeijer ailesi







Hollandalı Brenninkmeijer ailesi, 176 yıllık küresel giyim mağazası C&A zincirinin sahibi.





8. sıra: Heineken birası varisi







Dünyanın en büyük bira markalarından Heineken'in varisi Charlene de Carvalho-Heineken ise hem ülkesi Hollanda'nın kraliçeden sonra en zengin kadını hem de dünyanın en zengin ilk 10 isimi arasında yer alıyor. Başarılı iş kadınının 12 milyar euro servetinin bulunduğu tahmin ediliyor.





9. sıra: Ünlü asansör markası Schindler'in ortakları Schindler ve Bonnard aileleri







İsviçre'de doğan Alfred Schindler'in soy ismi ile özdeşleşen küresel asansör markası Schindler'in ortakları Schindler ve Bonnard aileleri ise ilk 10'a giren tek İsviçreli aile olarak dikkat çekiyor.





10. sıra: Alman çikolatacı Jacobs ailesi





Alman çikolata üreticisi Barry Callebaute'nin sahibi Jacobs ailesi ise dünyanın en zengin 10'uncu ailesi oldu.





ABD hükümetinin Rusya'ya yönelik yaptırımları nedeniyle Ukrayna asıllı Rus iş adamı Viktor Vekselberg'in de ilk 10'a girememesi dikkat çekti. İsviçreli bilgisayar programcısı Urs Hölzle ise 300 zengin kulübüne yeni girme başarısını gösterdi.





Euronews