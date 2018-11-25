Samanyolu Haber /Gündem / İsviçreliler boynuzsuz inek, uluslararası hukuk istedi /25 Kasım 2018 20:15

İsviçreliler boynuzsuz inek, uluslararası hukuk istedi

Boynuzlu inekler için devlet teşviki verilsin mi? İç hukuk uluslararası hukuktan üstün sayılsın mı? İsviçre'de bugün, bu iki soru hakkında karar verilmesi için referandum düzenlendi...

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İsviçre’de halk bugün, iki apayrı konu hakkında düzenlenen referandumlar için sandığa gitti. Sorulardan biri, ‘ineklerin boynuzlu mu boynuzsuz olması’ hakkında, diğeri ise ‘iç hukukun mu, uluslararası hukukun mu üstün olması gerektiği’ konusundaydı.
 
BOYNUZ TARTIŞMASI NEREDEN ÇIKTI?

İneklerin yaklaşık yüzde 75’inin boynuzları alındığı veya genetik olarak boynuzsuz doğduğu ülkede, 66 yaşındaki çiftçi Armin Capaul’un bireysel girişimleri sonucu boynuzlar referanduma taşınmıştı. Bir kesim boynuzsuz ineklerin hem daha güvenli, hem de daha az yer kaplamaları nedeniyle daha az maliyetli olduğunu savunuyordu. İnek ve keçilerin boynuzlarının kesilmesine karşı olan Capaul ise bu uygulamanın hayvanların onuruna zarar verdiğini söylüyordu. Capaul’un 100 bin imza toplaması sayesinde düzenlenen referandumda, devletin boynuzlu inek besleyen çiftçilere teşvik verip vermemesi gerektiği konusu halka soruldu.

İÇ HUKUKU TERCİH ETMEDİLER

Referandumda sorulan ikinci soru ise dünyayı yakından ilgilendiriyor. İsviçreliler bugün aynı zamanda, ülkede uluslararası hukukun mu yoksa iç hukukun mu üstün olması gerektiği sorusunu oyladı. “İsviçre hukukuna evet, yabancı yargıçlara hayır” girişimi, uluslararası anlaşmaların anayasa ile çelişmesi halinde iç hukukun uygulanmasını talep ediyordu. Sağcı İsviçre Halk Partisi’nin (SVP) başını çektiği girişime karşı çıkanlar ise böyle bir düzenlemenin küresel ilişkilere zarar vereceğini, mevcut anlaşmaları da zora sokabileceğini söylüyordu. Devlet televizyonunun yayınladığu resmi olmayan sonuçlara göre, bu girişim de reddedildi. İsviçrelilerin yüzde 67’si uluslararası hukuktan yana oy kullandı.
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