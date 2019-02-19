Samanyolu Haber /Gündem / İsviçre'de çığ: En az 10 kişi kar altında /19 Şubat 2019 21:22

İsviçre'de çığ: En az 10 kişi kar altında

İsviçre'nin ünlü kayak merkezi Crans-Montana'da çığ düşmesi sonucu çok sayıda kişinin kar altında kaldığı bildirildi. İlk belirlemelere göre kar altında kalan kişi sayısının 10 ile 12 arası olduğu belirtiliyor. Olay yerine kurtarma helikopterleri sevk edildi.

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İsviçre Alpleri'nde bir kayak merkezinde çığ düşmesi sonucu çok sayıda insanın kar altında kaldığı bildirildi.

Valais kantonu polisinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ülkenin ünlü kayak merkezi Crans-Montana kentinde yerel saatle 14.15'te Plaine-Morte adlı kayak pistine çığ düştüğü belirtildi.

Açıklamada, çok sayıda insanın çığ altında kaldığı, arama kurtarma ekiplerinin olay yerine ulaştığı kaydedildi. 10-12 kişinin kar altında kaldığı düşünülüyor.

Öte yandan İsviçre'de son 1 haftadır baharı andıran sıcak hava Alp Dağları'ndaki karların erimesine yol açmıştı. Ülkede bazı kantonlarda okulların tatil olması nedeniyle, kayak merkezlerine olan ilgi de artmıştı.

Crans-Montana kenti temmuz 2017'de gerçekleştirilen Kıbrıs Konferansı'na da ev sahipliği yapmıştı.
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