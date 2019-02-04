Samanyolu Haber /Dünya / İsviçre Parlamentosu'nda Afrin zeytini tartışması: 'Türkiye ne hakla ihraç ediyor' /04 Şubat 2019 21:01

İsviçre Parlamentosu'nda Afrin zeytini tartışması: 'Türkiye ne hakla ihraç ediyor'

Türkiye'nin geçen yıl askeri operasyon düzenlediği Suriye'nin kuzeyindeki Afrin'den getirilen zeytinin işlenerek Avrupa Birliği (AB) ülkelerine satıldığı iddiaları İsviçre Parlamentosu'nun gündemine taşındı.

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Euronews'te yer alan habere göre, parlamentoda hükümete soru yönelten Muhafazakar Demokrat Partili milletvekili Bernhard Guhl, Türkiye'nin bölgedeki zeytinlikleri yağmaladığını, elde ettiği Suriye zeytinini işleyerek, Suriye iç savaşında desteklediği militanlara mali destek sağlamak amacıyla ve haksız bir şekilde Türk malı etiketiyle AB pazarına sürdüğünü savundu.

İsviçreli siyasetçi, "Türkiye işgalindeki Afrin'de zeytinlikler, Türk güçleri ve desteklediği militanlar tarafından yağmalanıyor. Çaldıkları zeytini İspanya'ya satıyorlar." ifadelerini kullandı.

Bernhard Guhl, İsviçre Ulusal Parlamentosu'na bu ticaretin ve elde edilen potansiyel gelirin soruşturulması için çağrı yaptı.

Öte yandan İspanyol gazetesi Publico da konuyla ilgili bir haber yayımladı.

ZEYTİNLER İŞLENEREK TÜRKİYE'DEN GETİRİLİYOR

Haberde, Türkiye'nin Afrin'deki zeytini bölgedeki tesislerde işleyerek elde ettiği zeytinyağını Türkiye'ye taşıdığını, burada Türk ürünü olarak etiketledikten sonra bazı aracı şirketleri kullanarak ihraç ettiğini iddia etti.

Gazete, haberinde ürünün ihraç edilmeden önce Türkiye'de üretilen zeytinyağıyla karıştırıldığını ve Türk malı olarak etiketlendiği iddialarına yer verdi.

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