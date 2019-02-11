İsviçre 'kamu çalışanlarına dini sembol'ü referandumla yasakladı

Euronews'in haberine göre Daha önce Cenevre Kantonu Büyük Meclisi tarafından kabul edilen yasa, referandumdan yüzde 55 oranında oyla geçti.





Katılımın yüzde 44 oranında kaldığı referandumda kabul edilen yasa çerçevesinde Cenevre Kantonu'nda çalışan kamu görevliler ve parlamenterler görevleri başındayken herhangi bir dini sembol kullanamayacaklar.





Kilise ve sağ partilerin destek verdiği yasa sol partiler ve Müslüman çevrelerden başörtüsü yasağı olarak nitelendiriliyor.





Cenevre Kantonu Meclis'inde yalnızca bir başörtülü parlamenter bulunuyor. Müslümanlar Kanton nüfusunun yüzde 6'sını oluşturuyor.