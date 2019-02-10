İsviçre betonlaşmaya karşı sandık başında



Euronews'in haberine göre , referandum ülkenin doğal güzelliklerini korumak isteyen çevreciler ve Yeşiller gibi bazı siyasi partiler ile artan nüfus nedeniyle yeni yerleşim alanlarının inşa edilmesini savunan kesimler arasında tartışma yaşanıyor.





İsviçre'de toplumdaki 'betonlaşmanın yayılması' endişesine karşı 2003 yılında bir yasal düzenleme yapılmış ve 15 yıl geçerli olmak üzere arazilerin imara açılması sıkı kurallara tabi kılınmıştı.





Referanduma sunulan öneri İsviçre'de halihazırda imara açılan bölgelerde bile daha fazla yapılaşma olmamasını öngörüyor. Söz konusu bölgelerde yeni yapılaşmaya sadece, daha önce imara açılan aynı çapta bir başka bölgenin bu statüden çıkarılması koşulu ile izin verilecek.



