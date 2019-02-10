Samanyolu Haber /Dünya / İsviçre betonlaşmaya karşı sandık başında /10 Şubat 2019 15:05

İsviçre betonlaşmaya karşı sandık başında

İsviçreliler, kırsal bölgelerde imara açılan yerlerde betonlaşmayı yasaklayan referandum teklifi için bugün sandık başına gidiyor.

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Euronews'in haberine göre, referandum ülkenin doğal güzelliklerini korumak isteyen çevreciler ve Yeşiller gibi bazı siyasi partiler ile artan nüfus nedeniyle yeni yerleşim alanlarının inşa edilmesini savunan kesimler arasında tartışma yaşanıyor.

İsviçre'de toplumdaki 'betonlaşmanın yayılması' endişesine karşı 2003 yılında bir yasal düzenleme yapılmış ve 15 yıl geçerli olmak üzere arazilerin imara açılması sıkı kurallara tabi kılınmıştı.

Referanduma sunulan öneri İsviçre'de halihazırda imara açılan bölgelerde bile daha fazla yapılaşma olmamasını öngörüyor. Söz konusu bölgelerde yeni yapılaşmaya sadece, daha önce imara açılan aynı çapta bir başka bölgenin bu statüden çıkarılması koşulu ile izin verilecek.

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