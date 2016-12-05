İşveren sıfır zam istiyor







Asgari ücret için yarın kurulacak pazarlık masasında işverenlerin talebi sıfır zam. Buna gerekçe olarak ise, 2016’da 1300 liraya çıkarılan asgari ücretteki yüksek zammı ve ekonomik gelişmeleri gösteriyor. İşçiler ise asgari ücretin 1600 TL’ye çıkmasını istiyor. Her yıl aralık ayında toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu yarın ilk toplantısını yapmaya hazırlanırken, masada işverenleri temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), bu konudaki görüşünü netleştirdi. TİSK’in hazırladığı çalışma raporunda asgari ücret ve işgücü maliyetlerine ayrı bir bölüm ayrıldı. 2016 yılında asgari ücretin yüzde 30 artırıldığı belirtilen bu bölümde, artış oranının çalışma barışını ve toplumsal iş sözleşmesi düzenini de olumsuz etkilediği vurgulandı.





3 BİN 500 TL’LİK MALİYETİ





Aylık bin 647 TL’lik brüt asgari ücretin toplu iş sözleşmesi uygulanmayan işyerlerinde işverene maliyetinin ayda bin 865 TL olduğu, toplu iş sözleşmesi yapılan yerlerde ise ek ödemelerle birlikte 3 bin 512 TL’ye çıktığı belirtilen raporda şu öneride bulunuldu: Tüketici enflasyonu yüzde 8.8, üretici enflasyonu yüzde 5.7 iken, yüzde 30 artırılan asgari ücret işletmeleri sarstı. Maliyetlerdeki genel yükseliş ve karlılıktaki azalış dikkate alınarak 2017 yılında asgari ücret artışı yapılmamalıdır. Hesaplamalarda TÜİK verilerine itibar edilmelidir. Genç işsizliğinin önemli bir sorun yarattığı ülkemizde, asgari ücrette yaşa göre farklılaştırma uygulamasının kaldırılması hatalı olmuştur. AB’ye üye ülkelerdeki uygulamalar paralelinde, genç işgücünde artan işsizliği engellemek ve gençlerin işe alınmasını kolaylaştırmak için 21 yaşını doldurmayanlara daha düşük asgari ücret düzeyi tespit edilmelidir.”





3 FARKLI GÖRÜŞ VAR





İşverenler zam yapılmamasını isterken, Türk-İş asgari ücretin bin 600 TL’ye, DİSK ise 2 bin TL’ye çıkarılmasını istiyor. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ise, geçtiğimiz haftalarda milli gelire oranla dünyada en yüksek asgari ücretin Türkiye’de uygulandığını savunarak, buna dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. Asgari ücret, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden olan komisyonda oy çokluğuyla alınan kararlarla belirleniyor.





Hürriyet