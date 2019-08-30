İsveç'ten mülteci politikasında değişiklik: Suriyelilere artık 'açık kapı politikası' yok

Ajansın Hukuk Direktörü Fredrik Beijer, twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Suriye’de özel bir durum vardı. Bu ülkedeki genel durum yüzünden herkese oturma izni verilmesi öngörülüyordu. Şu anda Suriye’deki durumun biraz daha iyi olduğu değerlendirmesinde bulunduk. Suriye’de ölenlerin sayısı oldukça azaldı ve bu yurt dışına kaçma riskini de azalttı. Bu yüzden daha önceki standart uygulamamıza geri dönmemiz gerekti ve biz buna karar verdik.” dedi.







Euronews'te yer alan habere göre ajans, yeni kararın, şu anda oturma izni için başvuru yapmış olanları veya izinlerini uzatmak isteyenleri değil bundan sonra gelecekleri ilgilendirdiğini bildirdi.







Son altı yıldır İsveç’e ulaşan bütün Suriyeliler, bu ülkenin göçmen politikası gereği doğrudan oturma izni alabiliyordu. Suriye’den gelip bu ülkede oturma izni alanlarını sayısı son 6 yıl içinde 100 bini aşmıştı.





İsveç, 2013 yılında kapılarını Suriyeli göçmenlere tamamen açan ilk AB ülkesi olmuştu.