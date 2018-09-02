Samanyolu Haber /Dünya / İsveç'ten 500 bin göçmeni göndermeyi vaat eden ırkçı liderin yüzüne tükürdüler /02 Eylül 2018 22:45

İsveç'ten 500 bin göçmeni göndermeyi vaat eden ırkçı liderin yüzüne tükürdüler

İsveç'te aşırı sağcı parti İsveç İçin Alternatif Partisi, 2 Eylül'deki seçimi kazandıkları takdirde en az 500 bin göçmeni ülkelerine göndermeyi vadetti.

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AFS, ülkede gelecek hafta yapılacak seçimler öncesinde Halmstad kentinde bir miting düzenledi.

Göçmen karşıtı politikalarıyla bilinen İsveç Demokratlar Partisinden istifa ederek mecliste bağımsız milletvekili olarak devam eden Jeff Ahl, burada yaptığı konuşmada, İsveç'te yaşayan 500 bin göçmenin evine gitme vakti geldiğini savunarak, bunun gerçekleşmesi için seçmene AFS'ye oy verme çağrısında bulundu.

'SOKAKLARIMIZDA IRKÇI İSTEMİYORUZ'

Polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı mitingde, 150 kadar karşıt görüşlü de "Sokaklarımızda ırkçı istemiyoruz'' şeklinde slogan attı. Polis, her iki grubun arasında kavga çıkmasını engellerken karşıt görüşlülerden bir kadın, Jeff Ahl'ın yüzüne tükürdü.

Öte yandan, miting alanında havaalanında uçuşlar için yapılan anonslara benzer tarzda içeriği değiştirilmiş bir de anons yapıldı. Anonsta, ''Türkiye, Afganistan, Irak, Suriye, Romanya, Somali, Özbekistan, Fas ve Eritre'ye gidecek uçaklar kalkmak üzere. Bir daha gelmemek şartıyla göçmenler bu uçaklara binsin ve İsveç'i terk etsin." ifadeleri kullanıldı.

İsveç Demokratlar Partisinde üç milletvekilinin İskandinavya Direniş Harekatına (NMS) bağlı neo-Nazi grubu ile ilişkisinin ortaya çıkmasından sonra, bu milletvekilleri partiden ihraç edilmişti. İhraç edilen milletvekilleri de harekete geçerek geçen sene AFS'yi kurmuşlardı.

Ülkede 9 Eylül'de yapılacak genel ve yerel seçimler öncesi, anketlerde AFS'nin oyu yüzde 2 civarında ölçülüyor.
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