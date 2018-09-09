İsveç'te kritik seçim: Aşırı sağ yükselişte

İsveç 'te yapılan kritik seçimlerin ilk sandık çıkışı sonuçlarına göre merkez sağ ve merkez sol blok başa baş yarış çıkardı. Yabancı düşmanlığı ile tanınan İsveç Demokratları Partisi ikinci büyük parti oldu. İsveç Demokratları’nın oy oranı, 2014 seçimlerine göre 6.3 puan artarak yüzde 19.2 oldu.







Buna göre iktidardaki Sosyal Demokratlar ve Yeşiller ile Sol Parti oyların yüzde 39.4’ünün kazanırken, muhalefetteki merkez sağ ittifak yüzde 39.6 oy almış görünüyor.





Hükümetin büyük ortağı Sosyal Demokrat İşçi Partisi ise sandık başı yoklamalarına göre, 2014 yılı seçimlerine nazaran 4.8 puan gerilemesine karşın en büyük parti konumunu korudu.





Sosyal Demokrat Koalisyon Hükümetini dışardan destekleyen Sol Parti ise oylarını arttırarak oyların yüzde dokuzunu kazandı.





Sonuçların bu şekilde resmileşmesi halinde ülkede koalisyon hükümeti kurma çabalarının haftalar sürebileceği hatta başarısızlıkla sonuçlanabileceği belirtiliyor.