Samanyolu Haber /Dünya / İsveç'te 2 aydır hükümet kurulamadı /15 Kasım 2018 02:18

İsveç'te 2 aydır hükümet kurulamadı

İsveç’te 9 Eylül’de yapılan genel ve yerel seçimler sonrası hükümet krizi yaşanıyor. Seçimlerin üzerinden iki ay geçmesine rağmen hala hükümet kurulamadı.

SHABER3.COM

Ana muhalefetteki Muhafazakar Parti (M) Genel Başkanı Ulf Kristersson liderliğinde hükümet kurma girişimi üçüncü denemede de başarısızlıkla sonuçlandı. İsveç Başbakanı ve Sosyal Demokrat Parti Genel Başkanı Stefan Löfven’in geçen ay hükümet kurma girişiminin başarısızlığından sonra hükümeti kurmak için üçüncü kez girişimde bulunan ana muhalefet partisinin Genel Başkanı Ulf Kristersson, meclisten güvenoyu alamadı.

Muhafazakar Parti ile Hristiyan Demokrat Partisinin (KD) azınlık hükümetine sol partilerin yanı sıra, sağ ittifakta yer alan muhafazakar Merkez Partisi ve Liberal Parti ”Hayır” oyu kullandı. Aşırı sağcı İsveç Demokratlar Partisi (SD) söz konusu azınlık hükümetini desteklemesine rağmen, 154’e karşı 195 oyla azınlık hükümeti reddedildi.

Azınlık hükümetini desteklemeyeceğini önceden kamuoyuna açıklayan Muhafazakar Merkez Partisi Genel Başkanı Annia Lööf, aşırı sağcı İsveç Demokratlar Partisi’nin desteklediği hiçbir hükümete güvenoyu vermeyeceklerini belirtti. Lööf, aşırı sağcıların içinde olmadığı bir hükümetin kurulma çalışmalarına ise destek vermeye hazır olacaklarını kaydetti.

SEÇİMLER YENİLENEBİLİR

Öte yandan, 9 Eylül’de yapılan genel ve yerel seçimlerde sağ ve sol blokların toplam oy oranları birbirine yakın olması nedeniyle yeni hükümetin kurulması zorlaşırken seçimlerin yenilenmesi ihtimaller arasında bulunuyor.

Son seçimlerde sol blok 144, sağ blok 143 sandalye kazanmış, aşırı sağın ise 62 sandalyesi olmuştu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İsveç'te 2 aydır hükümet kurulamadı Sonraki Haber >>

Korkunç görüntü: Futbolcunun boynu kırıldı!

Korkunç görüntü: Futbolcunun boynu kırıldı!

Uçak havadayken sökülen motor kaplaması bir yolcu tarafından görüntülendi

Uçak havadayken sökülen motor kaplaması bir yolcu tarafından görüntülendi

Fransa'da Sarı Yelekliler yine sokakta

Fransa'da Sarı Yelekliler yine sokakta

Hocaefendi'nin Mustafa Sungur Ağabey ile ilgili hissiyat

Hocaefendi'nin Mustafa Sungur Ağabey ile ilgili hissiyat

Deprem anı kameralara yansıdı!

Deprem anı kameralara yansıdı!

Putin'den Selman'a 'çak bir beşlik'

Putin'den Selman'a 'çak bir beşlik'

Yamaç paraşütünün ipi koptu!

Yamaç paraşütünün ipi koptu!

Bodrum'daki selden dehşet görüntüler

Bodrum'daki selden dehşet görüntüler

Dumanlı: Çatı çöktü

Dumanlı: Çatı çöktü

Simit satarken gözaltına alınan KHK mağduruna muhabirden ilginç soru

Simit satarken gözaltına alınan KHK mağduruna muhabirden ilginç soru
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
05:19:49