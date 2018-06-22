İsveçli vekil İstanbul'da gözaltına alındı

İsveç merkezli haber ajansı TT'ye konuşan Amin, "Pasaport kontrolüne yaklaştığımda beni polis bekliyordu. Onlar pasaportumu aldılar ve beni başka bir yere götürdüler. 5 dakika sonra bir polis geldi ve üst makamlardan emir aldıklarını söyledi" dedi.



Gözlemci, gözaltına alınma sebeplerini henüz bilmediğini söyledi.





SVT televizyonunun haberine göre, İsveç Dışişleri Bakanlığı bu bilgiyi doğruladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Cabbar Amin'in Türkiye'ye girişinin yasaklandığı yönünde bize bilgi verildi. Bu bağlamda Türk temsilcilerden açıklama talebinde bulunduk" dendi.





İsveçli yetkililerin, herhangi bir karar almadan önce Türk mevkidaşlarının açıklamasını bekleme niyetinde olduğu aktarıldı.