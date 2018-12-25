Samanyolu Haber /Dünya / İsveç televizyonu: Buraya göç edecekseniz D vitamini de getirin /25 Aralık 2018 15:36

İsveç televizyonu: Buraya göç edecekseniz D vitamini de getirin

İsveç'in resmi ulusal kanalı SVT, ülkeye göç etmek isteyen kişilerin D vitamini eksikliği gibi sağlık sorunları yaşayacakları konusunda uyarılarda bulundu.

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İsveç devlet kanalı SVT, İsveç'in ikliminin Orta Doğu ve Afrika'dan gelenler için zorlu olabileceği özellikle dini nedenlerden dolayı bedenini örten kıyafetler giymeyi tercih eden kadınlarda D vitamini eksikliğinin görüleceği uyarısında bulundu.

Kanal, bu kişilerin besin takviyesi almaları gerekebileceğini vurgularken, durumu İsveç'e Somali'den göç eden 3 çocuk annesi Sahra adlı bir kadınla röportaj yaparak örneklendirdi.

15 yıldır İsveç'in Borlange kentinde yaşayan Sahra'nın sık sık hasta olduğu belirtildi ve Sahra da son tetkiklerde D vitamini eksikliği tespit edildiğini, bu sebeple gün boyu yorgun hissettiğini anlattı. 

Ayrıca, ülkenin yerel gazetesi Svenska Dagbladet de özellikle Somalili çocukların bu yüzden otizmli doğmaya daha meyilli olduğunu yazdı. 

Kanalın ve gazetenin yayınladığı uyarılar ülkedeki birçok vatandaş tarafından tepkiyle karşılanırken sosyal medyada da bazı kullanıcılar yapılan uyarıların ayrımcılık içerdiğini söyledi.

İsveç'te yaklaşık 80 bin Müslümanın yaşadığı tahmin ediliyor. Ülkede yaşayan 90 bin kişinin ise Somalili veya Afrika kökenli olduğu belirtiliyor.

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