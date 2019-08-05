Samanyolu Haber /Gündem / İsveç’te bir belediye dilencilerden aylık 25 euro alacak /05 Ağustos 2019 09:19

İsveç’te bir belediye dilencilerden aylık 25 euro alacak

İsveç’te bir belediye Avrupa’nın çeşitli bölgelerinden gelen dilencilerden "işgal harcı" olarak aylık 25 euro tahsil edecek.

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İsveç’in büyük şehirlerinden Eskiltuna Belediye Meclisi Avrupa’nın çeşitli bölgelerinden gelen dilencilerden, işgal harcı olarak aylık 25 euro değerinde 250 İsveç Kronu alacağını duyurdu.
 
Belediye tarafından yapılan açıklamada bu harcı ödeyen dilencilerin istedikleri yerlerde dilenebilecekleri öte yandan vermeyi reddedenlerin ise para cezasına çarptırılacağı aktarıldı.

İsveç’te dilenmenin yasak olmasına karşın belediyeler artan dilenci sayısı sebebiyle bu durumun önüne yasal olarak geçilmesi talep ediyor. 

ÜÇ AY DİLENİP GİDİYORLAR

Belediyeler özellikle çocuklu dilencilere barınma konusunda yardım ediyor. İsveç’in bütün şehirlerine organize olarak gelen 5 bin civarında dilenci bulunuyor. 

Dilencilerin kendi ifadelerine göre kendi ülkelerinde bir ayda kazandıkları parayı, İsveç’te bir günde kazanıyorlar. İsveç’e gelen dilenciler üç ay İsveç’te kaldıktan sonra memleketlerine dönüyor. 
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