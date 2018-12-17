Samanyolu Haber /Dünya / İsveç sigarayı tamamen yasaklıyor! /17 Aralık 2018 14:48

İsveç sigarayı tamamen yasaklıyor!

İsveç gelecek yıl parklar, stadyumlar ve istasyonlarda sigara tüketimini bütünüyle yasaklayacak, 2025'te ise satışı tamamen yasaklanacak

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Daha önce kapalı alanda sigara içimini yasaklayan İsveç'in, gelecek yıldan itibaren başta parklar, stadyumlar ve tren istasyonları olmak üzere sigara tüketimini bütünüyle yasaklayacak. Ayrıca, İsveç parlamentosunda alınan karara göre, 2025 yılından itibaren ülke genelinde tütün ürünlerinin satışına da izin verilmeyeceği duyuruldu.

İtalyan La Repubblica gazetesinin Stockholm kaynaklı haberine göre, 2005 yılında kapalı alanda sigara içimini yasaklayan İsveç gelecek yıl Temmuz ayından itibaren açık havada özellikle parklarda, tren istasyonlarında, stat, spor salonları, ev, apartman, restoran, kafe önlerinde ayakta veya oturarak sigara içilmesini yasaklayacak.

NÜFUSUN HALEN YÜZDE 11'İ SİGARA TİRYAKİSİ

İsveç nüfusun halen yüzde 11'nin tiryaki olduğu, yüzde 10'unun ise belirli zamanlarda sigara içtiği istatistiklere yansıyor.

TÜM TÜTÜN ÜRÜNLERİNİN SATIŞI YASAKLANIYOR

İsveç Parlamentosu 2025 yılından itibaren ülkede tütün ürünlerinin piyasaya sürülmeyeceğini ve böylece başta sigara olmak üzere puro, pipo tütünü, elektronik sigaranın satışının men edileceğini de 6 yıl öncesinden kullananlara duyurmuş oldu.

İskandinav ülkesinde halen iş yerlerinde ve kamu sektöründe çalışanlar için sigara içme bölümleri bulunmakta.
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