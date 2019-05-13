İsveç, Assange hakkındaki tecavüz soruşturmasını tekrar açtı

Başsavcı yardımcısı Eva-Marie Persson, "Bugün soruşturmayı yeniden açmaya karar verdim... Şüpheli Bay Assange'ın tecavüz suçunu işlediğine dair hâlâ muhtemel bir sebep var" dedi. Persson, Assange'ın ifadesinin alınmasını gerektiğini savundu.





Assange'ın İngiltere'deki hapis cezasını tamamlamasının ardından İsveç'e iadesini isteyen Persson, WikiLeaks kurucusu hakkında Avrupa çapında bir tutuklama emri çıkaracaklarını da duyurdu. Bu hamleyle, Assange'ın İsveç'e ya da ABD'ye iade edilmesi kararı İngiltere'ye kalıyor.





Ancak Persson, Assange'ın İsveç'e iade edilmesi halinde bile İngiltere'nin rızası olmadan üçüncü bir ülkeye gönderilemeyeceğini söyledi.



