Samanyolu Haber /Gündem / İstiklal'in sembolü artık çalışmayacak /18 Ocak 2017 18:11

İstiklal'in sembolü artık çalışmayacak

Taksim'de nostaljik tramvay seferlerine altyapı çalışması nedeniyle bugünden sonra ara veriliyor.

SHABER3.COM


İstiklal Caddesini'ne renk katan ve özellikle turistlerin yoğun ilgisini çeken nostaljik tramvay seferlerine yapılacak olan altyapı çalışması nedeniyle ara veriliyor. Meydan ve Tünel arasında çalışan tramvay seferleri yaklaşık 6 ay boyunca yapılamayacak. Taksim Meydanı'ındaki tarmvay durağına İstiklal Caddesi'ndeki altyapı yenileme çalışmaları nedeniyle 19 Ocak 2017 Perşembe gününden itibaren Nostaljik Tramvay hattı hizmet veremeyecektir. Bu güzergahı kullanacak yolcularımız İstanbul Metrosunu kullanabilir. Anlayışınız için teşekkür ederiz yazılı Türkçe, İngilizce duyuru afişi asıldı.
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