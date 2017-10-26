Samanyolu Haber /Gündem / İstifası istenen Başkan pazartesi açıklama yapacak /26 Ekim 2017 16:19

İstifası istenen Başkan pazartesi açıklama yapacak

İstifası istenen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, kararını pazartesi günü açıklayacak.

SHABER3.COM

Ahmet Edip Uğur, kararını pazartesi günü 17:00'de açıklayacağını söyledi. Melih Gökçek ve Recep Altepe'nin ardından Ahmet Edip Uğur'un da istida kararını açıklaması bekleniyor.
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