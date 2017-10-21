Samanyolu Haber /Gündem / İstifalar kurtarmadı, AKP'de oylar dipte /21 Ekim 2017 09:34

İstifalar kurtarmadı, AKP'de oylar dipte

'Erdoğan'ın sesini yükselttiği gergin toplantıda, oy oranlarının yükselmediği ortaya çıktı'

SHABER3.COM

Yeniçağ yazarı Ahmet Takan, AKP'deki istifaların oy oranlarını değiştirmediğini ileri sürdü. 

Takan'ın AK Parti kulislerine dayandırdığı iddiaları bugünkü yazısında yayınlandı. Takan yazısında şöyle dedi: "Geçtiğimiz Çarşamba günü, akşamın ilerleyen saatlerinde sarayda Başbakan Binali Yıldırım ve Erdoğan ailesinin ileri gelenleri bahsetmiştik.. R.Erdoğan'ın sık sık sesinin çok yükseldiği gergin toplantının iri başlıklı detaylarına inelim"

EN ERKEN 48 GÜN

Saraydan YSK'ya 'erken seçim için hazırlıklarınızı en kısa sürede ne kadarda tamamlayabilirsiniz' sorusunun sorulduğunu ileri süren Takan, cevabın 'en erken 48 günde tamamlarız. Makul süre 60 gün şeklinde' olduğunu yazdı

BAHÇELİ'NİN HAYALLERİ

Takan söyle devam etti: "Bu demek ki; eğer Erdoğan bir baskın seçim kararı alırsa seçim sisteminde bir değişiklik yapılamayacak, Doktor Devlet Bahçeli ve avanesinin de hayalleri suya düşecek!"

AKP'NİN OY ORANI

Takan AKP'nin yaptırdığı anketler konusuna da vurgu yaptı. " Ve o anketler... Sarayın tüm anketçilerinin son raporları masaya yatırıldı. AKP'nin oy oranı 38-41 aralığında çıktı.Genelde iktidar partisinin 7 Haziran 2015 sürecinin biraz altında olduğu görüldü. Saraydaki kaynağımın belirttiğine göre, R.Erdoğan "ben tek başıma Cumhurbaşkanlığı seçimini alırım" dedi ama genel seçimler sonucu AKP'nin parlamentoda düşeceği durum gözleri korkuttu.
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